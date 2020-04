30.04.2020

Ardex: Mit neuem Logistikzentrum fit für die Zukunft

Ardex investiert trotz der aktuellen Corona-Situation weiterhin in die Zukunftsfähigkeit des Familienunternehmens. Mitte April hat der Hersteller chemischer Bauprodukte in Witten sein neues Logistikzentrum mit modernster Hochregaltechnik eröffnet.

Die vollautomatische Förder- und Lagertechnik entlastet die Mitarbeiter im Versand und der Produktion und bietet ergonomische Arbeitsplätze. Das neue Logistikzentrum ist ein wichtiger Baustein der Ard... - © Ardex

Es handelt sich um die größte Investition der Unternehmensgeschichte am Wittener Standort. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde das neue Logistikzentrum am 14. April offiziell in Betrieb genommen – der Startschuss fiel in den frühen Morgenstunden, und schon kurze Zeit später konnten die ersten Paletten erfolgreich verladen werden. Bereits zwei Wochen nach Eröffnung funktionieren die neuen Prozesse gut. In dem neuen Logistikzentrum mit einer Höhe von 26,5 Metern gibt es Stellplätze für bis zu 13.000 Paletten. Der Automatisierungsgrad ist deutlich höher als bisher. Dennoch geht bei dem Familienunternehmen kein Job verloren. Bestellungen, die bis 13 Uhr eingehen, werden bereits am nächsten Tag versendet.

Das neue Logistikzentrum ist ein wichtiger Baustein der Ardex-Wachstumsstrategie. "Durch das starke Wachstum der letzten Jahre sind wir mit den bisherigen Verladekapazitäten an unsere Grenzen gekommen. Mit dem neuen Logistikzentrum sind wir jetzt bestens aufgestellt für weiteres Wachstum – sowohl in den Mengen als auch bei der Vielfalt der Produkte", sagt Dr. Hubert Motzet, CTO der Ardex-Gruppe und Technischer Geschäftsführer von Ardex in Deutschland.

In den vergangenen Jahren standen große Investitionen, zuletzt 2017 das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum. "All unsere Investitionen untermauern, dass das Herz der Ardex-Gruppe in Deutschland schlägt. Der Heimatmarkt ist für uns von höchster Wichtigkeit. Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Investitionen auch in einer sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung niederschlagen", fasst Mark Eslamlooy, CEO der Ardex-Gruppe, zusammen.