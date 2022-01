25.01.2022

Anker erweitert sein Vertriebsteam

Seit Anfang des Jahres ergänzen drei neue Mitarbeiter und eine neue Mitarbeiterin den bestehenden Vertrieb des Dürener Webteppichboden-Spezialisten Anker – teilweise in ganz neu geschaffenen Positionen.

Laurine Völz unterstützt als Consultant Architektur + Design ab sofort Kunden sowie Anker-Partner bei der Realisation von Architektur- und Einrichtungskonzepten. - © Anker Weitere Bilder

So unterstützt Laurine Völz als Consultant Architektur + Design ab sofort Kunden und Partner bei der Realisation von Architektur- und Einrichtungskonzepten. Die studierte Architektin mit Möbelfachhandelsschulabschluss sammelte bereits bei namhaften Büromöbelherstellern weitreichende Kenntnisse und Fähigkeiten.

Kein unbeschriebenes Blatt beim Dürener Traditionsunternehmen ist dagegen Torsten Hilgenrainer als neuer Vertriebsleiter Süd-Ost. Hilgenrainer, der bereits vor 20 Jahren bei Anker im Außendienst tätig war, zeichnete in den letzten Jahren branchenweit in verschiedenen Unternehmen für den Vertrieb verantwortlich. Mit seinem profunden Branchenwissen ist er dem Vernehmen nach eine perfekte Ergänzung zu Ingo Müllejans , der den Vertrieb in der Region Nord-West leitet.

Personelle Veränderungen nahm Anker ebenfalls in den Bereichen International Sales und Objektmanagement vor. Als neuer Director Sales International unterstützt Mirko Stegmeyer seit Jahresbeginn Anker dabei, das international ausgerichtete Unternehmen noch besser auf den jeweiligen Märkten zu positionieren. Stegmeyer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Projektvertrieb – die Hälfte davon im internationalen Vertrieb in leitender Position. Er hat sowohl diverse Markteinführungen erfolgreich durchgeführt als auch ein Start-up-Unternehmen auf dem europäischen Markt etabliert.

Mit Objektmanager Sebastian Schröder konnte Anker zudem einen Nachfolger für den zum 31.12.2021 in den Ruhestand gegangenen Klaus Ruhland finden. Schröder, ein studierter Wirtschaftsingenieur, erlangte branchenübergreifendes Vertriebs-Know-how besonders auch in der Vernetzung von Architektur und Raumdesign. Gemeinsam mit Birgit Neubauer betreut Schröder Kunden sowie Projekte in der Region Düsseldorf-Ruhrgebiet.