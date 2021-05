25.05.2021

Anker: Dirk Boll wird neuer Geschäftsführer

Ab dem 01.07.2021 wird Dirk Boll neuer Geschäftsführer beim Webteppichboden-Spezialisten Anker und führt die Geschäfte ab diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Erwin Landherr. Werner Heer zieht sich Ende Juni aus der Geschäftsführung zurück, bleibt dem Unternehmen aber erhalten.

Zum 01.07.2021 wird Dirk Boll neuer Geschäftsführer beim Webteppichboden-Spezialisten ANKER. - © ANKER

Dirk Boll stammt aus Krefeld und verfügt über langjährige – auch internationale – Erfahrungen sowohl in der Teppich- als auch in der Einrichtungsbranche. So war er beispielweise viele Jahre in leitender Position für das Mittel- und Osteuropa-Geschäft des amerikanischen Teppichbodenherstellers InterfaceFLOR in Sachen Marketing und Vertrieb verantwortlich. Zudem betreibt der zweifache Familienvater seit einigen Jahren mit boll.objekt ein eigenes Beratungs- und Planungsbüro, das sich auf den Bereich der gewerblichen Objekteinrichtung spezialisiert hat.

Boll bringt damit umfassendes, branchenübergreifendes Know-how samt Beratungskompetenz und internationalem Netzwerk mit. Der Fokus für seine zukünftigen Aufgaben als Geschäftsführer beim Dürener Traditionsunternehmen liegt auf den Themen Marketing und Vertrieb.