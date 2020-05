04.05.2020

Andreas Krebs ist neuer Geschäftsführer bei WeGo

Seit dem 1. Mai 2020 ist Andreas Krebs als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei der WeGo Systembaustoffe GmbH tätig. Er ergänzt die Geschäftsführung neben dem Vorsitzenden Ralf Hellwig sowie Jessica Schwarz.

Andreas Krebs ist neuer Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei der WeGo Systembaustoffe GmbH. - © WeGo

Andreas Krebs kommt von der BTI Befestigungstechnik, einem Tochterunternehmen der Berner Group, zur WeGo Systembaustoffe GmbH. Die BTI beliefert im Direktvertrieb Handwerker in den Segmenten Bau, Holz und Haustechnik. Der 53-jährige bringt neben fundiertem Wissen in strategischer Unternehmensentwicklung mehr als 25 Jahre Vertriebserfahrung sowie Expertise im Bereich Marketing in das Unternehmen ein.

„Andreas Krebs verfügt über umfassende Erfahrung in der Leitung und Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Vertrieb. In ihm sehe ich eine starke Ergänzung in der Geschäftsführung. Als Branchenexperte ist er gut vernetzt und wird in unserem Kerngeschäft für Innovation und Fortschritt sorgen. Ich freue mich außerordentlich auf die zukünftige Zusammenarbeit“, erklärt Ralf Hellwig, Vorsitzender der Geschäftsführung.