13.10.2021

Amorim verstärkt im Süden den Außendienst

Im Verkaufsgebiet Süd kümmern sich seit September 2021 zwei neue Amorim-Außendienstmitarbeiter um die Belange der Kunden: Janis Großkinsky und Jürgen Bawidamann.

Amorim verstärkt seinen Außendienst im Süden: Jürgen Bawidamann (links) ist im Süden Bayerns unterwegs, Janis Großkinsky betreut Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. - © Amorim

Janis Großkinsky ist Gebietsmanager für den Groß-, Einzel- und Fachhandel Bodenbeläge und Holzhandel in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Für seine neue Aufgabe kann er auf langjährige Erfahrungen im Außendienst zurückgreifen. Bevor er zuletzt in der Baustoffbranche arbeitete, war er bereits in der Bodenbelagsbranche tätig.



JÜrgen Bawidamann hat als neuer Gebietsmanager für den Groß-, Einzel- und Fachhandel Bodenbeläge und Holzhandel das Gebiet Bayern Süd übernommen. Bawidamann ist ein Kenner in Bodenbelagsbranche und war zuletzt in der Industrie und im Systemeinzelhandel tätig. Durch seine langjährigen Erfahrungen verfügt er über sehr gute Kontakte in seinem Gebiet.



Mit neuen Impulsen für den Handel wollen beide die Entwicklung von Amorim in den jeweiligen Gebieten voranbringen und berichten direkt an Frank Rautenberg, Amorim Verkaufsleiter Süd.