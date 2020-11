25.11.2020

Amorim: Sebsatian Seeger neu im Außendienst

Seit 1. Oktober 2020 arbeitet Sebastian Seeger als neuer Gebietsmanager bei Amorim Deutschland. Er übernimmt die Betreuung der Kunden im südöstlichen Niedersachsen und in Teilen des Ostens von Nordrhein-Westfalen.

Sebastian Seeger - © AMORIM Deutschland

Sebastian Seeger kann auf langjährige Erfahrungen im Außendienst in der Bodenbelagsbranche sowie in anderen Branchen zurückgreifen. Durch seine früheren Tätigkeiten im Holzgroßhandel ist er mit den Gegebenheiten und Anforderungen des Marktes bestens vertraut, heißt es in einer Mitteilung von Amorim.