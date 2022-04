07.04.2022

47. Holzhandelstag in diesem Jahr in München

Vom 19. - 20. Mai lädt der Gesamtverband deutscher Holzhandel zum 47. Holzhandelstag nach München ein. Die Veranstaltung wird zusammen mit der Holzring Kooperation veranstaltet.

Durch die Bündelung der Veranstaltungen von Holzring und GD Holz erwarten beide Veranstalter für den 47. Holzhandelstag bis zu 150 Unternehmer. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, den 19. Mai mit der Holzring-Gesellschafterversammlung sowie der Mitgliederversammlung des GD Holz. Anschließend wird Herr Russ Taylor, live aus Kanada zugeschaltet, einen Vortrag über „Current Softwood Markets in USA and Canada“ halten. Am Freitagvormittag treffen sich die Fachbereiche Holzgroßhandel, Holzeinzelhandel und Holzaußenhandel zu ihren offenen Veranstaltungen. Abgeschlossen wird der Holzhandelstag am frühen Nachmittag durch einen Gastvortrag von Prof. Dr. Timo Wollmershäuser (ifo Institut) über das Thema „Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Konjunktur, Inflation, Lieferengpässe, Rohstoffversorgung“. Mitglieder, Fördermitglieder und Gesellschafter beider Veranstalter können sich bereits jetzt zum Holzhandelstag und den begleitenden Veranstaltungen anmelden. Die GD Holz Mitgliederversammlung sowie der Vortrag von Russ Taylor werden auch online als Livestream angeboten.