Das Schlau-Zentrallager in Ostrau wurde nach der Wende 1991 eröffnet. Es war der Beginn der Ostexpansion des Unternehmens. Bild: Schlau - © Schlau

Schlau feierte im Oktober 2016 das 25. Jubiläum seiner Etablierung in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung wuchs bei den Bürgern der ehemaligen DDR der Wunsch nach einer ­individuellen Wohnraumgestaltung. Eberhard Beeth, der da­malige Geschäftsführer, erkannte dieses Bedürfnis. Um der Versorgung von Fachhändlern nach­zukommen, eröffnete 1991 das Schlau-Zentrallager in Ostrau. Es war der Startschuss für den Ausbau einer strategischen Expansion in den neuen Bundesländern. „Schlau war das erste Unternehmen, das sich mit seinem Zentrallager in dem heutigen Gewerbegebiet in Ostrau angesiedelt hat. Am 14. Oktober 1991 haben wir die erste Auftragstour gefahren“, erinnert sich Eckhard Schneider, Bereichsleiter Großhandel Süd-Ost. Kunden wurden damals zur Frühjahrs- und Herbstmesse eingeladen, die im Lager stattfanden und es den Kunden ermöglichten, sich zu informieren und beraten zu lassen.

1995 wurde das Lager von 5.460 auf mehr als 8.000 Quadratmeter vergrößert. Im gleichen Jahr eröffnete auch der Schlau-Handwerkermarkt in Ostrau. Aufgrund des großen Erfolgs wurde dieser Markt 2005 erweitert und umgebaut. Mit der Eröffnung eines Zentrallagers in Brandenburg kam ein weiterer wichtiger Versorgungspunkt der Großhandelskunden in dem Gebiet hinzu. Mittlerweile deckt ein dichtes Netz aus Schlau-Handwerkermärkten, in Kombination mit den Zentrallagern in Ostrau, Brandenburg und Spandau, den Kundenbedarf ab.

Heute werden Schlau-Handwerkermärkte in Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Thüringen und Sachsen geführt. Zum Jahresende 2015 übernahm die ­Unternehmensgruppe Brüder Schlau die Steffel Unternehmensgruppe. Das hierdurch hinzugewonnene Zentrallager in Wustermark und die Verkaufsniederlassungen in Berlin, Cottbus, Dresden, Erfurt, Rostock und Schwedt gewährleisten eine noch gezieltere Warenversorgung der sich im Umkreis befindenden Kunden, erklärt Schlau.

„Wir legen besonderen Wert darauf, mit Unternehmen, die in den neuen Bundesländern ansässig sind oder Produktionsstätten in der Region betreiben, zusammenzuarbeiten. Das stärkt die Region und sichert und schafft neue Arbeitsplätze“, sagt Ingo Stückmann, Geschäftsführer des Schlau-Großhandels.