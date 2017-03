16.03.2017

ZVPF: 450 Innungsbetriebe auf vdp-Website integriert

Der Verband der Deutschen Parkettindustrie (vdp) hat das Anbieterverzeichnis des Zentralverbands Parkett und Fußbodentechnik (ZVPF) mit rund 450 Innungsbetrieben in seinen Webauftritt eingebunden.

Rund 450 Innungsbetriebe meldeten sich für das bundesweite Anbieterverzeichnis des Zentralverbands Parkett und Fußbodentechnik (ZVPF) an. Das Verzeichnis ist online zugänglich. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos als Innungsbetrieb in die ZVPF-Anbieterverzeichnisse eintragen zu lassen.

vdp bindet Anbieterverzeichnis auf Website ein

Nun hat auch der Verband der Deutschen Parkettindustrie (vdp) das Anbieterverzeichnis der ZVPF-Innungsbetriebe in seinen Webauftritt eingebunden. Dadurch erweitert sich die Reichweite des ZVPF-Verzeichnisses in Bezug auf mögliche Interessenten für die Verlegung von Parketten. Das bedeutet: Bauherren, Haus- und Wohnungseigentümer ist es so möglich, online nach professionellen Handwerkern zu suchen.