Sonderseiten | Ausgabe 12/2016

Nachhaltigkeit: Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung finden

Worthülse mit Leben füllen

Bild: Pitt

Mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen sich heute viele Marktteilnehmer. Wir haben die unterschiedlichen Facetten der Unternehmensstrategien beleuchtet, deren Erfolg bisweilen am uninteressierten Verbraucher scheitert. - von Walter Pitt

Kaum ein Begriff wird derzeit so strapaziert wie der der Nachhaltigkeit. Das, was Carl von Carlowitz 1713 erstmals formulierte, um den Bestand der erzgebirgischen Wälder für den Erhalt der lebensnotwendigen Bergwerke für die Folgegenerationen zu sichern, wird heute als Unternehmens-prinzip fast aller Marktbeteiligten deklariert.

Nachhaltigkeit wird längst nicht mehr rein forstwirtschaftlich definiert, sondern folgt mittlerweile mit ihrem Anspruch so unterschiedlichen Ansätzen, dass man kaum noch erfassen kann, was sich hinter all den Schlagworten, Bekundungen, Masterplänen oder Nachhaltigkeitsberichten verbirgt. Zwar existieren Modelle, wie etwa das Drei-Säulenmodell aus Ökonomie, Ökologie und Soziologie, das das zukunftssichernde Handeln zugunsten von Mensch und Natur in seiner ganzen Komplexität exemplarisch beschreibt. Aber manchmal hat es den ­Anschein, als ob jeder seine ­Vorlieben so artikuliert und darstellt, wie es ihm gerade am besten passt.

Jeder kann beitragen

Das macht den nur schwer quantifizierbaren Nachhaltigkeitsbegriff bisweilen eher zur Worthülse, obwohl alle Ansprüche der drei Säulen mit ihren unterschiedlichen Facetten berücksichtigt und ausbalanciert werden müssten, wenn man seiner Verantwortung nach bestem Können und Wissen Genüge leisten will. Die Mischung muss stimmen: Je nachdem, an welcher Stelle man sich im Wirtschaftskreislauf befindet und welche unternehmerische Funktion man ausübt, ist die selbstverpflichtende Aufgabe zu definieren und zu befolgen, wenn man die Sorgfalt im Umgang mit den bestehenden Ressourcen zugunsten der Folgegenerationen zur Unternehmensstrategie erklären will.