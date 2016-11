Technik | Ausgabe 12/2016

Fachgruppe Bodenleger im ZVPF: Herbsttagung in Feuchtwangen

Wo immer noch Fallstricke lauern

Bild: Pitt

Die Fachgruppe der Bodenleger traf sich zu ihrer diesjährigen Herbsttagung in den Räumen der Bayerischen Bauakademie in Feuchtwangen. Auf der Agenda standen unter anderem die Themen Asbest, CM-Messung und Ebenheitsanforderungen. - von Walter Pitt

Nachdem Martin Hertlein, kaufmännischer Leiter der Bayerischen Bauakademie, die Gäste der Veranstaltung begrüßt hatte, übernahm Kerstin Schmidt-von Böhlen in Vertretung des Fachgruppenleiters Ralf Wollenberg die Leitung der Tagung.

Zum Auftakt sprach Bundesinnungsmeister Peter Fendt. Er nutze die Gelegenheit, um auf die kommende Messe EstrichParkettFliese (EPF) in Feuchtwangen vom 29.6.2017 bis zum 1.7.2017 hinzuweisen. Er bat die anwesenden Innungsoberen in ihren Mitgliedsverbänden darauf hinzuwirken, dass die Messe über ihren regionalen Charakter hinaus auch für Gäste aus dem gesamten deutschen Raum als lohnenswerte Veranstaltung für das Fußbodenhandwerk wahrgenommen werde. In seinen weiteren Ausführungen betonte Fendt, dass der neue und dann alleinige Kommentar zur DIN 18365 – Bodenbelagsarbeiten – zwischenzeitlich fast druckfertig wäre. Dort gäbe es Neuerungen hinsichtlich des Umganges mit den Winkeltoleranzen, und auch die vieldiskutierten Bezüge zur DIN 18560 – „Estriche im Bauwesen“ – würden dort erläutert, im Gegensatz übrigens zur DIN 18356 Parkettarbeiten, die von diesen Neuerungen nicht betroffen sei. Fendt mahnte an, das Formularwesen nicht ausufern zu lassen, vor allem vor dem Hintergrund, dass mittlerweile in Leistungsverzeichnissen auf sämtliche existierenden Schriftsätze Bezug genommen werde. Das mache das Ausfüllen von Verträgen zunehmend komplizierter.

Beschleunigte Estriche verunsichern weiter

Komplizierter werde es für den Handwerker auch wegen der weiteren Zunahme beschleunigter Estrichkonstruktionen, befand der Obermeister der Innung Hessen, Michael Blum. Speziell im Objekt gebe es immer wieder Probleme mit der Belegreife dieser besonderen Estriche. Der Bodenleger käme dem Auftraggeber bzw. Planer gegenüber häufig in Erklärungsnot, warum er die Leistung des Vorgewerkes nicht prüfen bzw. dieser Pflicht nur unzureichend nachkommen könne. Hier müsse es über die bestehenden Unterlagen hinaus einen eindeutig formulierten einheitlichen Schrieb geben, der die Zusammenhänge kurz und klar darstelle und dem Handwerker müßige Diskussionen auf der Baustelle erspare. Darin müsse insbesondere deutlich gemacht werden, dass eine Freigabe eines beschleunigten Estrichs nur über den Vertragspartner, also den Bauherren, erfolgen könne.