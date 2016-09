Homepage | 18.09.2016

Windmöller: Geschäftsführung mit Ralf Eisermann erweitert

Die zur Windmöller Holding gehörende Windmöller Flooring Products WFP (Marke Wineo) erweitert die Geschäftsführung: Neben Matthias Windmöller als geschäftsführendem Gesellschafter wird Ralf Eisermann mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 zum Geschäftsführer bestellt.

Ralf Eisermann übernimmt bei Wineo zukünftig die Verantwortung für die operativen Bereiche Einkauf, Produktion, Technik, SCM (Supply Chain Management), Qualitätssicherung, Anwendungstechnik, Forschung und Entwicklung sowie das Produktmanagement. Mit Ralf Eisermann kommt ein in der Branche etablierter und anerkannter Kenner des Fußbodenmarktes in das familiengeführte Unternehmen. In seiner Vita kann der 54-Jährige auf Stationen in verantwortlicher Position unter anderem bei Sonae/Tarkett, Pergo und auf seine geschäftsführende, zehnjährige Tätigkeit bei Classen verweisen.