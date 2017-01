12.01.2017

VDP: Kährs wird 22. Mitglied

Der Verband der Deutschen Parkettindustrie (vdp) konnte mit dem Beitritt des Produzenten für Holzbodenherstellung, Kährs Parkett Deutschland, seine Mitgliederzahl auf 22 erhöhen.

"Es freut uns, mit Kährs einen der wichtigsten Markteilnehmer im Verband begrüßen zu können, der über eine lange Tradition verfügt. Als langjähriger Branchenkenner wird Robert Bieger mit seinem Team einen wesentlichen Beitrag zu einer erfolgreichen Zukunft unseres Verbandes leisten“, erklärt der vdp-Vorsitzende Michael Schmid.

Das Unternehmen aus dem schwäbischen Tübingen ist Teil der global agierenden Kährs Group, die ihren Hauptsitz in Malmö, Schweden, hat und ein Spezialist für zwei- und dreischichtiges Parkett aus Ahorn, Buche, Eiche, Kirsche und Walnuss ist. In der langen Firmengeschichte machte Kährs immer wieder mit Erfindungen und Innovationen im Bereich der Holzfußböden auf sich aufmerksam, so zum Beispiel mit der Erfindung des weltweit ersten mehrschichtigen Dielenaufbaus, für die es 1941 ein Patent erhielt. Es folgten 1984 das erste wasserbasierte Lacksystem und 1997 die erste ISO 14001 Umweltmanagement-Zertifizierung.

Geschäftsführer Robert Bieger freut sich auf die künftige Mitarbeit im Verband: "Wir haben die Mitgliedschaft beantragt, weil wir der Auffassung sind, dass der vdp verschiedene wichtige Funktionen erfüllt, die dem Wohl der ganzen Branche dienen. Weil wir ein maßgeblicher Teil dieser erfolgreichen und zukunftsfähigen Branche sind, fühlen wir uns selbst zur Solidarität und Mitarbeit aufgerufen. Wir kennen die verantwortlichen und handelnden Personen im Vorstand und in der Geschäftsführung und sind überzeugt von deren Kompetenz und Willen, den Verband zu repräsentieren, zu unterstützen und die Interessen der Mitglieder wahrzunehmen."