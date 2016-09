Homepage | 14.09.2016

vdp: Absatz Parkett gesteigert - zwei neue Mitglieder

Für das erste Halbjahr 2016 meldet der Verband der Deutschen Parkettindustrie (vdp) eine Absatzsteigerung um knapp drei Prozent. Zusätzlich konnten zwei neue Mitglieder begrüßt werden.

Als Grundlage für die Ermittlung der Zahlen diente dem Verband der Deutschen Parkettindustrie (VDP) eine interne Mitgliederbefragung. Demnach stieg der Absatz gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent auf 4,7 Millionen Quadratmeter in den ersten sechs Monaten an. Gewinner war vor allem Mehrschichtparkett mit einer Steigerung von 8,4 Prozent auf 4,1 Millionen Quadratmeter, wobei Massivparkett demgegenüber um 26 Prozent auf knapp 600.000 Quadratmeter sank. Während zweischichtiges Parkett ( plus 2,5 Prozent) sowie vor allem zweischichtige ( plus 7,4 Prozent) und dreischichtige Landhausdielen ( plus 21,5 Prozent) deutlich zulegen konnten, lag dreischichtiges Mehrschichtparkett mit 0,3 Prozent nur knapp über dem Vorjahreswert. Der Gesamtumsatz stieg im ersten Halbjahr um 5,2 Prozent und damit deutlicher als die abgesetzte Menge. Dabei spielte sicher eine Rolle, dass zwei neue Mitgliedsunternehmen in die Reihen des VDP aufgenommen wurden.