29.03.2017

Uzin: Verstärkung für internationales Marketing

Im Februar erhielt Hersteller von Bodenverlegesystemen Uzin Utz mit Christof Folkerts Verstärkung für das Marketing der internationalen Tochtergesellschaften.

Christof Folkerts betreut seit Februar 2017 den Bereich Marketing der internationalen Uzin Utz-Tochtergesellschaften. - © Uzin Utz AG

Seit Mitte Februar 2017 betreut Christof Folkerts das Marketing der internationalen Uzin Utz-Tochtergesellschaften in den USA, Australien/Neuseeland, Asien, Frankreich und Österreich.

Der 30-Jährige blickt auf mehrere Jahre Berufserfahrung im Marketing zurück. Er war zuletzt bei einem international tätigen Reisemobil-Hersteller tätig und absolvierte parallel dazu ein berufsbegleitendes Masterstudium mit dem Schwerpunkt Marketing und Vertrieb an der Hochschule Wismar.

Nachfolger von Andreas Renz

Christof Folkerts tritt die Nachfolge von Andreas Renz an, der im Februar zur US-amerikanischen Tochtergesellschaft Ufloor Systems zurückgekehrt ist und dort als Manager of Organizational Development die Expansionsprojekte betreut. Renz, war bereits im Jahr 2006 am Aufbau der Tochtergesellschaft in den USA beteiligt.

