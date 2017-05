09.05.2017

Uzin Utz: Rekord-Dividende für 2016 beschlossen

Auf der Uzin Utz-Hauptversammlung wurde für das Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung der höchsten Dividendensumme in der Geschichte des Unternehmens beschlossen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre von Uzin Utz haben auf der Hauptversammlung in Ulm für das Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,30 (im Vorjahr 1,00) Euro beschlossen. Die Ausschüttungssumme beträgt insgesamt 6.557.615 Euro (Vorjahr 5.044.319 Euro). Dabei handelt es sich laut Uzin Utz um die höchste Dividendensumme in der Geschichte des Unternehmens. Die rund 290 Anteilseigner vertraten in der Ulmer Donauhalle 80,96 Prozent des Grundkapitals.

Uzin Utz-Geschäftsentwicklung

Die Umsatzerlöse erhöhten sich 2016 um 7,8 Prozent von 253,2 Millionen Euro auf 272,9 Millionen Euro.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg überproportional um 31,3 Prozent und somit von 18,9 Millionen Euro auf 24,9 Millionen Euro.

Die Umsatzrendite kletterte von 7,5 Prozent auf 9,1 Prozent.

So hat das Unternehmen im ersten Quartal seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,1 Prozent gesteigert. Haupttreiber des Wachstums blieben die Fokusregionen Deutschland, Frankreich, Benelux, UK, Skandinavien, Schweiz und USA. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 6,2 Millionen Euro und liegt mit einem Plus von 32,9 Prozent ebenfalls deutlich über dem Vorjahr.

In allen Märkten konnten die Marktanteile weiter ausgebaut werden. „Die Baukonjunktur in Europa und den USA - in Verbindung mit der anhaltenden Niedrigzinsphase - gibt uns zusätzlich Auftrieb und berechtigte Zuversicht, dass wir in diesem Jahr an unsere bisherigen Erfolge anknüpfen können“, sagte Thomas Müllerschön, Uzin Utz-Vorstandsvorsitzende.

Entwicklung des Uzin Utz-Aktienkurses

Der Unternehmenserfolg im Jahr 2016 spiegelt sich auch in der Aktienkurs-Entwicklung wider. In 2016 hat sich die Uzin Utz-Aktie erneut sehr gut entwickelt: Der Aktienkurs stieg im Börsenjahr 2016 von 35,70 Euro bis auf 59,61 Euro in der Spitze und stand am Ende des Jahres bei 54 Euro. Dies entspricht einem Jahreszuwachs von 34,16 Prozent.

Zum Vergleich: Der Deutsche Aktienindex DAX stieg in 2016 um lediglich 7 Prozent. „Der Kursverlauf der Uzin Utz-Aktie unterstreicht die sehr gute strategische Aufstellung und operative Performance unseres Unternehmens“, sagte Thomas Müllerschön. Die Zufriedenheit der Aktionäre belegen auch die Abstimmungsergebnisse: Alle Tagesordnungspunkte wurden mit überwältigender Mehrheit beschlossen, so das Unternehmen.

