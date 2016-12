alle Nachrichten | 05.12.2016

Uzin Utz AG beim Axia Award 2016 ausgezeichnet

Unter dem Motto „Tradition bewahren und fortsetzen“ wurde die Uzin Utz AG Ende November in Hamburg für ihre erfolgreiche Nachfolgeregelung mit dem Axia Award 2016 prämiert.

Der Axia Award 2016 geht an die Uzin Utz AG. Der erstmals bundesweit ausgetragene Wettbewerb zum nachhaltigen Unternehmertum würdigt das Unternehmen damit für seine Nachfolgeregelung. Der Vorstandsvorsitzende, Thomas Müllerschön, erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Bester familienexterner Geschäftsführer“. Der Preis würdigt Familienunternehmen, die über Generationen ihre nachhaltige Unternehmensführung aufrechterhalten haben.

Der renommierte Wirtschaftspreis Axia Award zeichnete die unternehmerische Leistung von sechs deutschen Familienunternehmen aus, die Strategien entwickelt haben, ihre Erfolgsgeschichte fortzuführen. Der Preis, der vom Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte gemeinsam mit der „Wirtschaftswoche“ vergeben wurde, ehrt den Komplettanbieter für Bodensysteme für die reibungslose und erfolgreiche Übergabe der Geschäftsführung.

An der Spitze der Uzin Utz AG steht Thomas Müllerschön, der zwar kein Mitglied der Gründerfamilie, aber seit 25 Jahren erfolgreich im Unternehmen tätig und mit den Besonderheiten eines Familienunternehmens bestens vertraut ist. Während der Geschäftsführungsnachfolge und in seinem neuen Amt als Vorstandsvorsitzender hat er herausragende Leistung bewiesen, lautet das Urteil der Jury. Seine Funktion als Schnittstelle zwischen Familie und Unternehmen, die Übertragung der Werte der Familie auf das Unternehmen und nicht zuletzt die nachhaltige Entwicklung des Familienunternehmens standen im Fokus der Entscheidung.

Vorausschauende Unternehmensführung

Müllerschön übernahm am 1. Januar 2016 den Vorsitz der Unternehmensgruppe. Damit löste er Dr. H. Werner Utz, der 1980 als Enkel des Firmengründers die Firmenleitung von seinem Vater übernommen hatte, als Vorstandsvorsitzender der Uzin Utz AG ab. Frühzeitig hatte der Aufsichtsrat die Unternehmensführung für die nächsten Jahre neu geregelt und den Führungswechsel eingeleitet. Seit 2002 war Müllerschön bereits Vorstand für Finanzen, Personal und Logistik. Seither hat der ausgewiesene Finanzexperte das Unternehmen auf Kurs gehalten.

Für Müllerschön, den Fußballbegeisterten, spielt Uzin Utz in der Champions League. Er will den Umsatz bis 2019 auf 400 Millionen Euro steigern, was einem Wachstum von 10 Prozent pro Jahr entspricht. Mit exzellenten Kundenbeziehungen und einer herausragenden Mannschaft will er das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln. Mit seinen Bodensystemen ist Uzin Utz jetzt bereits Marktführer in sechs Ländern Europas, gibt das Unternehmen an. Ziel ist die weitere Internationalisierung des Konzerns.

Zusammenspiel der Generationen

Dr. H. Werner Utz entwickelte die 1911 gegründete Uzin Utz AG vom regionalen Klebstoffhersteller zum international agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme. Inzwischen hat das Unternehmen mehr als 1.000 Mitarbeiter, ist neben Deutschland in 48 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von rund 253 Millionen Euro. Dr. H. Werner Utz hatte den Lösemittelausstieg bei Klebstoffen als Erster der Branche initiiert und mit zukunftsweisenden Produktentwicklungen, neuen Geschäftsfeldern und internationalen Märkten den Konzern zukunftsfähig aufgestellt. Als Mitglied des Aufsichtsrats ist er für die Uzin Utz AG nach wie vor ein wichtiger Impulsgeber.

Thomas Müllerschön sieht die Zusammenarbeit als Tandemaufgabe: „Wir saßen beide immer schon auf einem Tandem, wir haben nur die Positionen getauscht. Soviel unterscheidet uns nicht. Wir begeistern uns sowohl für die Idee als auch für das Ergebnis. In die Fußballsprache übersetzt bedeutet das, wir kombinieren Ballbesitz mit Toreschießen. Wem das gelingt, der wird am Ende immer als Sieger vom Platz gehen.“

„Wenn es um die langfristige Zukunft des Unternehmens geht, sind die Weichen bereits gestellt“, sagt Müllerschön. „Die Söhne von Dr. H. Werner Utz sollen in die Vorstandsriege einbezogen werden.“ Seit 2011, dem Jahr des 100. Firmenjubiläums, gehören sie fest zum Führungsteam der Uzin Utz Unternehmensgruppe. Julian Utz ist Geschäftsführer der Wolff GmbH & Co. KG und sein Bruder Philipp Utz ist Geschäftsführer der Pallmann GmbH.