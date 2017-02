06.02.2017

Uzin: Erneut zum besten Arbeitgeber gewählt

Die Uzin Utz AG, weltweit agierender Komplettanbieter für Bodensysteme mit Sitz in Ulm, wurde erneut zum besten Arbeitgeber in der Branchenkategorie "Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen, Metallen und Papier" gewählt. Bereits 2016 war das Unternehmen als Sieger aus diesem Wettbewerb hervorgegangen.

"Den Titel 'Bester Arbeitgeber' zu verteidigen, ist ein fantastischer Erfolg für Uzin Utz und ein starker Beleg für die besondere Kultur und die passionierte Mannschaft in unserem Unternehmen", sagte Thomas Müllerschön, Vorstandsvorsitzender der Uzin Utz AG.

Bereits zum fünften Mal ermittelte das Nachrichtenmagazin Focus in Kooperation mit dem Hamburger Statistikunternehmen Statista, dem Mitgliedernetzwerk "Xing" und "kununu", dem größten Arbeitgeberbewertungsportal im deutschsprachigen Raum, die attraktivsten Arbeitgeber mit mindestens 500 Mitarbeitern in Deutschland. Das Ranking der beliebtesten Arbeitgeber erfolgte aus einer Auswertung von über 100.000 Mitarbeiterdaten aus 2.000 Unternehmen. Die anonym befragten Mitarbeiter der einzelnen Unternehmen bewerteten dabei unter anderem das Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten, ihre beruflichen Perspektiven, ihr Gehalt sowie das Image ihres Arbeitgebers. Zu den entscheidenden Kriterien für einen Spitzenplatz zählt dabei auch die sogenannte Weiterempfehlungsbereitschaft, also die Antwort auf die Frage: "Würden Sie Ihren Arbeitgeber einem Verwandten oder Bekannten weiterempfehlen?". Uzin Utz belegte den Spitzenplatz in der Branchenkategorie "Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen, Metallen und Papier". Im Gesamt-Ranking kam Uzin Utz unter den 1.000 gelisteten Unternehmen auf den 43. Platz und liegt damit zum Teil deutlich vor namhaften und deutlich größeren Unternehmen, auch vor mehreren DAX-Konzernen.