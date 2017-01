09.01.2017

Unilin: Kooperation mit Li&Co und Karl-Heinz Scholz

Um die Vermarktung der Lizenzen für die neue, patentierte Microdur-Technologie voranzubringen, ist das belgische Unternehmen Unilin eine Kooperation mit der schweizerischen Li&Co AG und Karl-Heinz Scholz eingegangen.

Das schweizerische Unternehmen Li&Co hatte zusammen mit Berater Karl-Heinz Scholz die Microdur-Technologie entwickelt, die als Basis für das Bedrucken beziehungsweise die weitere Verarbeitung in LVT, Kork und anderen Deckschichten verwendet werden kann. "Wir freuen uns darauf, künftig Partner von Unilin zu sein" , sagte Karl-Heinz Scholz, der zusammen mit Li&Co sehr viel Zeit und vor allem Feinarbeit in die mineralbasierte Fußbodentechnologie investiert hat. Mit dieser Fußbodentechnik will Unilin laut Aussage von Pieter Wilmots, IP Business Manager bei Unilin, in den betreffenden Fußbodenkategorien weiter wachsen.