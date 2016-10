Objekt | Ausgabe 10/2016

Referenz: Firmenzentrale der Wolff GmbH & Co. KG in Ilsfeld

Ultraschnell und ultraviolett

Wenn der Eröffnungstermin kurz bevorsteht, müssen die Arbeiten effektiv ausgeführt werden. Das UV-Beschichtungssystem „Pallmann X-Light“ hat den Vorteil, dass die Räume nach der Parkettbeschichtung sofort genutzt werden können.

Bild: Pallmann

Im schwäbischen Ilsfeld steht die neu gebaute Firmenzentrale der Wolff GmbH & Co. KG. Nach der Parkettbeschichtung suchte das ­Architekturbüro Himpel für den Eingangs­bereich und die Büroräume eine schnelle ­Lösung, um diese bis zum Eröffnungstermin fertig zu stellen. Die Wahl fiel auf das Ultraviolett (UV)-Beschichtungssystem „Pallmann X-Light“, bei dem die Räume sofort nach der Beschichtung bezogen werden können. Das „X-Light“-System zeichnet sich zusätzlich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit und Kratzbeständigkeit der Oberfläche aus.

Der vorhandene Estrich wurde zunächst mit der Grundierung „Uzin PE 360 Plus“ und der selbstverlaufenden Schnellspachtelmasse „Uzin NC 172“ vorbereitet. Der lösemittelfreie Parkettklebstoff „Pallmann P9“ verlieh dem verlegten Industrieparkett „Eiche“ den nötigen Halt. Nach dem Verlegen des Stabparketts wurde die Fläche in zwei Schleifgängen diagonal abgeschliffen. Für den Grobschliff wurde die Walzenschleifmaschine „Pallmann Cobra“ verwendet. Im Anschluss erfolgte das Verschließen der Fugen mit dem wasserbasierten Fugenkitt „Pall-X Kitt“.

Nach dem Feinschliff begannen die Arbeiten mit dem „X-Light“-System. Zur Vorbe­reitung mussten die Fenster verdunkelt werden, um die Oberfläche vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Mit einer Wasserlackrolle wurde die einkomponentige, anfeuernde Parkettgrundierung „X-Light Aqua­base“ aufgetragen. Spezielle Sonnenbrillen und langärmelige Kleidung waren weitere Sicherheitsmaßnahmen. Anschließend wurde die Fläche mit dem „X-Light Mobil“ ausgehärtet.

Objektfakten