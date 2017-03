28.02.2017

Blick in die Schweiz Terrassendielen unter Druck

WPC-Terrassen besitzen aufgrund ihrer Materialität viele Vorteile. Kommt allerdings zur unsach­gemäßen Beanspruchung noch eine fehlerhafte Ausführung der Unterkonstruktion, sind gravierende Verformungen der Dielen programmiert.

von Bernhard Lysser

Aus dem Quelldruck resultieren starke Verformungen der Dielen.

Bei einem mehrgeschossigen Neubau wurden für die Dachwohnung zwei Terrassenroste konstruiert. Auf die bauseits erstellte Unterkonstruktion, bestehend aus Dämmungen sowie zuoberst einer Gummigranulatmatte, wurden Stelzenlager zur Aufnahme von WPC-Trägerlatten aufgestellt.

Mit systembezogenen Befestigungsclips erfolgte die Montage der WPC-Dielen mit Hohlkammerquerschnitt ohne Gefälle auf die Trägerlatten, welche im Abstand von 30 bis 53 cm vorliegen. Die Dielen mit regelmäßigen Längen wurden versetzt gestoßen, wobei stirnseitig wie längsseitig etwa gleich breite Fugen von ca. 5 mm beim Einbau eingehalten wurden und Stirnstöße jeweils auf eine Latte ausgerichtet und mit nur einem Clips pro Stoß befestigt sind. Gegen bodenabgrenzende Bauteile hin erfolgte die Ausbildung von breiteren Anschlussfugen mit mindestens 15 bis 20 mm Abstand.

Von der Käuferschaft der Attikawohnung wurden nach dem Wohnungsbezug große Pflanzenkübel auf die WPC-Terrassen abgestellt. Zum Teil stehen viele Kübel direkt nebeneinander (siehe Abb. Seite 47 oben rechts). Dabei resultieren von den Pflanzen viele Abfälle, welche auf und in die WPC-Konstruktion gelangen. Stellenweise trocknet die Terrasse kaum noch ab, da die Oberfläche mit viel Laub und Pflanzenschmutz überdeckt vorliegt.

Schadensbild

Im ersten Winter erforderten die Dielen in der Länge ein Nachschneiden, da Stirnfugen verschlossen sowie mit Quelldruck vorlagen und verschiedene WPC-Elemente an Wänden anstanden. Im darauffolgenden Sommer wölbten die Dielen sodann in einigen Bereichen stark auf und führten zu großen Unebenheiten in den Terrassenflächen (siehe Abb. oben). Wasserlachen auf den Dielen und zusätzlich Fugenverschluss waren die Folge davon. Die Verformungen traten derart intensiv auf, dass eine ordentliche Nutzung der Terrassen nicht mehr möglich war.

Beurteilungsgrundlagen

Alle WPC-Terrassenprodukte auf dem Markt verfügen seitens Hersteller über sehr detaillierte, technische Informationen und meist genaue Verlegeanleitungen. Für die vorliegende Terrassenkonstruktion gilt: Die Konstruktion ist auf eine glatte Untergrundoberfläche zu montieren. Unter der WPC-Terrasse ist Wasser zu vermeiden.

Die Trägerlatten sollen maximal 40 cm Zwischenraum aufweisen und bei hohem Begehungsgrad ist der Abstand auf 30 cm zu verkleinern.

Die Trägerlatten sind in die Unterkonstruktion zu verschrauben.

Bei Längsstößen in der Lattung sind 15 mm Fugenbreite einzuhalten.

Die Dielen sind mit Gefälle zu montieren, damit Wasser nicht auf den Dielen oder in den Hohlkammern stehen bleibt.

Gegen Wände/Abschlüsse hin sind die WPC-Dielen mit Anschlussfugen von 10 mm Breite einzubauen.

Stirnseitig erfordern die WPC-Elemente bei Stirnstößen Fugenbreiten von 5 mm bei einer Temperatur von <25 °C und 3 mm bei Temperaturen >25 °C.

In Gebieten mit viel Niederschlag und hoher Luftfeuchtigkeit ist die Fugenbreite stirnseitig um 2 mm zu erhöhen.

Zusätzlich existiert in der Schweiz die Broschüre Lignatec „Terrassenbeläge aus Holz“, welche auch zu WPC-Konstruktionen viele allgemeine Hinweise gibt. Die Broschüre sowie die allgemeine Verlegepraxis, speziell für WPC-Dielen, umschreiben folgende ­Kriterien:

Die Unterkonstruktion hat ein Gefälle von mindestens 2 % aufzuweisen.

Zuoberst auf der Unterkonstruktion ist eine glatte, wasserführende Folie zu montieren.

Stehendes Wasser unter einer Holz-/ WPC-Terrasse darf nie auftreten.

Granulatmatten, Vliese und dergleichen dürfen nicht als oberste Lage verwendet werden, da diese dauernass verbleiben und Verschmutzungen nie abgewaschen werden.

Bei Stirnstößen sind zwei Trägerlatten zu montieren und beide Dielenenden sind mit Clipsen zu befestigen.

Die Dielenenden selber dürfen nur wenige Zentimeter über die Latten hinaus ragen.

Bei Stirnstößen sind 8 bis 10 mm breite Fugen zu konstruieren, welche im Sommer durch Quellen der Dielen in der Längsrichtung wesentlich schmaler werden.

Gegen Wände oder Abschlüsse hin sind Anschlussfugen von mindestens 15 bis 20 mm einzuhalten.

WPC-Dielen sind mit einem Gefälle in der Längsrichtung von mindestens 1,5 bis 2 % zu montieren, speziell Hohlkammersysteme, damit kein Wasser in den Elementen selber verbleibt.

Schadensanalyse

Die Ursache der inakzeptablen Verformungen resultiert aus diversen Gegebenheiten, welche sich negativ kumulieren:

In der Unterkonstruktion liegt als oberste Schicht eine Gummigranulatmatte vor, welche dauernass verbleibt und immer Feuchtigkeit nach oben abgibt (siehe Abb. oben links). Die WPC-Dielen liegen somit unterseitig andauernd aufgefeucht und mit Quelldruck vor, wogegen oben durch die Sonne und Erwärmung Austrocknungen und Schwinden erfolgen. Die unterschiedlichen Kräfte in den Dielen erzeugen große Spannungen und Verformungen in der Längsrichtung.

Die WPC-Dielen weisen kein Gefälle in der Längsrichtung auf, womit ein Wasserabfluss auf und aus den Dielen nicht gewährleistet ist. In Vertiefungen verbleibt Wasser in den Hohlkammern zurück und wirkt zusätzlich negativ auf das Verhalten der WPC-Elemente.

Die Trägerlatten liegen in vielen Bereichen mit zu großen Distanzen vor. Die maximal zulässigen Zwischenraumbreiten von 40 cm, evtl. nur 30 cm werden mehrheitlich überschritten.

Ob effektiv gegen Abschlüsse der Terrasse hin 15 bis 20 mm Anschlussfugenbreite konstruiert wurde, kann nicht mehr überprüft werden, wird aber bezweifelt.

Die Trägerlatten wurden auf die Stelzenfüße aufgelegt, aber nicht mit der Unterkonstruktion verbunden. Die Dielen hoben sich mit samt der Lattung ab und verformten nach oben.

Auf dem vorliegenden Flachdach mit der oberseitig montierten Dämmung ist jedoch eine Fixierung gar nicht realisierbar, außer es würden zuerst großflächig Gartenzementplatten ausgelegt, in welche eine Verschraubung möglich wäre.

Auf die WPC-Konstruktion in Leichtbauweise wurden extrem große, schwere Pflanzenkübel in großer Anzahl aufgestellt und gefüllt. Diese Gefäße erzeugen ein riesiges Gewicht auf die WPC-Dielen sowie die Unterkonstruktion und verhindern Verschiebungen durch Schwinden oder Quellen der Elemente in der Längsrichtung. Die Kübel führen zusätzlich durch die extremen Punktbelastungen zu sehr großen Eindrücken und Absenkungen der ganzen WPC-Konstruktion. Ob dabei die Dachdämmung gestaucht und/oder sogar beschädigt wurde im Bereich der Stelzenlager, kann erst beurteilt werden, wenn Sanierungsmaßnahmen erfolgen.

Im Bereiche der vielen Pflanzenkübel fällt viel Laub und Schmutz auf die Terrasse und die WPC-Dielen trocknen darunter nicht mehr ab.

Trotz der vielen verschiedenen Negativpunkte sind als Hauptursachen für die unnatürlichen Verformungen die vielen, schweren Pflanzenkübel aufzuführen, unter welchen die Terrasse eine ungenügende Konstruktionsstärke und Festigkeit aufweist, sowie die Dauernässe aus der Unterkonstruktion und das fehlende Gefälle der Dielen. Die vorliegende WPC-Terrasse ist für den normalen Gebrauch ohne übermäßige Belastungen konzipiert.

Schadensbehebung

Nach der Demontage aller Pflanzentöpfe und der beiden WPC-Terrassen, inkl. der Unterkonstruktion, ist die Dachdämmung zu kontrollieren und bei Bedarf zu reparieren. Danach ist zuoberst eine glatte, wasserführende Folie im Gefälle von 1,5 bis 2 % zu montieren, damit das Meteorwasser ordentlich rasch und vollständig abfließen kann. Mit Regen werden sodann auch Verschmutzungen, Blätter und Krümel, welche durch die Fugen der Terrassendielen in die Unterkonstruktion gelangen, vollständig abgewaschen und entfernt.

Sollen danach wiederum große und schwere Pflanzenkübel aufgestellt werden, erfordern diese eine separate Unterkonstruktion. Hierfür muss ein spezielles Fundament hergerichtet werden, welches in der Lage ist, diese Gewichte aufnehmen zu können, ohne dass Schäden in der Dachdämmung oder an WPC-Dielen resultieren. Vorteilhafterweise werden unter den Kübeln keine WPC-Dielen montiert, sondern die Pflanzenbereiche abgegrenzt und als eigene Bodenfläche konstruiert. Die WPC-Terrassenkonstruktion kann anschließend bis vor die Abgrenzungen der Pflanzenbereiche montiert werden. Bei der Montage und Neuverlegung einer WPC-Konstruktion sind die vorhandenen Verlegevorgaben und -richtlinien zwingend zu beachten und einzuhalten.

Bernhard Lysser ist Experte ISP und Mitglied vo Swiss Experts, derSchweizerischen Kammer technischer und wissenschaftlicher Gerichtsexperten.