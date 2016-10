Österreich | Ausgabe 10/2016

Austrofloor 2016: Jetzt für Kongress in Wien anmelden

Technik fürs Fachpublikum

Beim Wiener Kongress "Austrofloor" dreht sich dieses Jahr alles um technische Neuerungen und Problemstellungen. Wir verraten Ihnen vorab, welche Themen, Referenten und Vorträge im Programm stehen.

Bild: Mayrhofer

Die Berufsgruppe der Bodenleger aus der Bundesinnung der Bauhilfsgewerbe organisiert auch heuer wieder gemeinsam mit dem Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH den anwendungstechnischen Fachkongress „Austrofloor“ in Wien. Das Fachprogramm mit hohem technischem Niveau wird von nationalen und internationalen Fachleuten präsentiert.

Zu Beginn der Veranstaltung referiert , technischer Referent im Verband der österreichischen Estrichhersteller und Experte bei Austrian Standards, über das Thema: „Der Fußbodenaufbau als Komplettplanung – Planung und Ausführung inklusive Fußbodenheizung.“ Der Vortrag beschäftigt sich mit dem am 1. April veröffentlichten Entwurf ÖNORM B 3732 „Estriche – Planung, Ausführung, Produkte und deren Anforderungen – Ergänzende Anforderungen zur ÖNORM EN 13813“. Diese stellt eine technische Überarbeitung der Ausgabe 2013 dar und enthält Regeln für die Planung und Ausführung von Estricharbeiten in Innenräumen ohne Frostbeanspruchung. Ergänzend regelt sie auch die Anforderungen an Schnellestriche für die Bindemittelarten Zement (CT) und Calciumsulfat (CA) hinsichtlich der Begehbarkeit, Belastbarkeit und Belegreife. Der Vortrag beschäftigt sich mit den wesentlichen Änderungen und Neuerungen, vor allem hinsichtlich der Einarbeitung der ÖNORM B2242 „Warmwasser-Fußbodenheizung“ und die Auswirkungen für den Estrich- und Bodenleger.

Im zweiten Vortrag des Vormittags beschäftigt sich , Produktmanager der Sto Ges.m.b.H. Wien, mit dem Thema: „Anforderungen an Indus-trieböden und darauf abgestimmte Beschichtungssysteme“. Fugenlos aufgebrachte Dünn- und Dickbeschichtungen tragen inzwischen einen großen Anteil am Schutz von Untergründen, der Umwelt oder der Bodensubstanz. Immer öfter werden Substanzen in solchen Beschichtungen jedoch aus ökologischen Gründen verboten, wodurch ein hoher Anspruch an die Weiterentwicklung derartiger Systeme besteht.