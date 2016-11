Homepage | 14.11.2016

Swiss Krono: Neues OSB-Werk in Ungarn am Netz

Die schweizerische Swiss Krono eröffnete im ungarischen Vasarosnameny in Gegenwart von Mitgliedern der Konzernleitung und Gästen aus der Politik in der vergangenen Woche ein neues OSB-Werk.

An dem Standort, an dem ehemals die Krono-Tochter Interspan Rohspanplatten beziehungsweise beschichtete Platten für Möbel und Inneneinrichtungen produzierte, steht jetzt eine neue Siempelkamp-Anlage. Auf der Contiroll-Presse im Format 2,80 x 28,80 Meter können nun jährlich 300.000 Quadratmeter OSB-Platten im Endlosverfahren in drei verschiedenen Varianten produziert werden. Dies meldete die Online-Plattform "holzbau Austria". Die Swiss Krono Group aus Luzern in der Schweiz beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von etwa 1,7 Milliarden Euro.