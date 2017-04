27.04.2017

Sika Deutschland: Preiserhöhungen für 2. Quartal angekündigt

Sika Deutschland kündigte für das 2. Quartal Preiserhöhungen von vier bis acht Prozent an. Grund seien unter anderem zweistellige Preissteigerungen vieler Basisrohstoffe in den letzten Monaten.

Durch anhaltend steigende Rohstoffpreise sieht sich die Sika Deutschland GmbH nach eigenen Angaben veranlasst, im 2. Quartal 2017 die Preise für die meisten Produktgruppen anzuheben. Je nach Marktsegment und der jeweiligen Technologie werde die Erhöhung zwischen vier und acht Prozent liegen. Ursache der Preisanpassung sind laut Unternehmesangaben zweistellige Preissteigerungen vieler Basisrohstoffe aus den letzten Monaten. Ursache hierfür seien unter anderem weltweite Kapazitätsengpässe von Basischemikalien der Rohstoffhersteller.

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, das sich mit der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie beschäftigt. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 97 Ländern und produziert in über 170 Fabriken. Ihre mehr als 17000 Mitarbeitenden haben 2015 einen Jahresumsatz von CHF 5.49 Milliarden erwirtschaftet. In Deutschland ist Sika mit der Sika Deutschland GmbH und 1.500 Mitarbeitern vertreten.