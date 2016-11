Homepage | 21.11.2016

Schönox: Verschmelzung mit der Sika Deutschland GmbH

Die Schönox GmbH, seit 1. Oktober 2013 Teil des Schweizer Sika-Konzerns, soll noch im 1. Quartal 2017 offiziell mit der Sika Deutschland GmbH verschmolzen werden.

Der Schweizer Sika Konzern plant einen weiteren Schritt zur Integration der Schönox GmbH in die Sika-Gruppe. Ab dem 1. Januar 2017 wird die Sika-Gruppe den Geschäftsbetrieb der Schönox GmbH übergangsweise in der Form einer Betriebspacht übernehmen. Anschließend soll noch im ersten Quartal 2017 die Schönox GmbH mit der Sika Deutschland GmbH verschmolzen werden. Das teilt Schönox in einem Schreiben an seine Geschäftspartner mit.

Im Gegensatz zum Unternehmen bleibt die Marke Schönox erhalten und soll im Sika Konzern weiter ausgebaut und gestärkt werden. Ebenfalls bestehen bleibt der Standort in Rosendahl, der zusammen mit dem kürzlich in Rosendahl eröffneten neuen Technologiezentrum für Sika auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen werde..