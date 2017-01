20.12.2016

Kurfürstenparfümerie Mannheim Schachbrett in Marmoroptik

Die Kurfürstenparfümerie in Mannheim wurde im Mai 2016 umgestaltet. Die Inhaberin entschied sich dabei für einen Bodenbelag in Marmoroptik von Project Floors. Nicht nur sie, sondern auch ihre Kunden sind von dem Ergebnis begeistert.

Die Kurfürstenparfümerie in ­Mannheim wurde mit einem Boden von Project Floors in Marmoroptik ausgestattet. - © Project Floors Weitere Bilder

Die Kurfürstenparfümerie in Mannheim bietet neben hochwertigen Parfums, Kosmetikartikeln und Pflegeprodukten auch Kosmetikkabinen und den Service einer thailändischen Masseurin. Im Mai 2016 wurde die Parfümerie umgestaltet. Kurz darauf wurde sie von der Zeitschrift „Inside Beauty“ zur „Parfümerie des Monats“ gewählt. Hier werden Unternehmen prämiert, die in der Branche Akzente setzen, auch im Hinblick auf den Ladenbau, die Warenpräsentation und die gesamte ­Architektur. „Beim Bodenbelag wurden wir im Gegensatz zu anderen Einrichtungsgegenständen nicht so schnell fündig, denn die heute modernen Trends wie Betonböden oder auch die eher rustikalen Holzoptiken passten einfach nicht ins Bild“, sagt Inhaberin Elke Popp im Hinblick auf das barocke Ambiente des Geschäfts – die schweren schwarzen Möbel wurden teilweise auf Auktionen erstanden.

Zusammen mit Martin Fendrich von „Fendrich Objektfußbodenverlegung“ entschied sich Elke Popp schließlich für einen Boden der LVT-Spezialisten von Project Floors. Im Standard war zwar kein passendes Design vorhanden, doch in älteren Kollektionen fanden sich die Marmoroptiken der Artikel „MA210“ und „MA220“, welche als apartes Schachbrettmuster mit dem wuchtigen Mobiliar und der eleganten Ausstattung harmonierten. Da auch die Anforderungen hinsichtlich einer gewissen Chemiebeständigkeit erfüllt wurden und die Fliesen außerdem strapazierfähig und leicht sowie kostengünstig zu reinigen sind, stimmte man mit Projects Floors die Sonderproduktion von insgesamt etwa 200 Quadratmetern ab. Die optische Wirkung des Bodens begeistert nun viele Kunden. Diese sprechen die Inhaberin auf den außergewöhnlichen Designbodenbelag an.