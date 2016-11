Österreich | Ausgabe 12/2016

Reiböck & Reiböck: Bodenlegerbetrieb ist 20 Jahre alt

Salzburger Jubiläum

Der Bodenlegerbetrieb Reiböck & Reiböck aus Salzburg ist 20 Jahre alt. 1996 gründeten Christian und Ingrid Reiböck das Unternehmen, das heute internationale, lokale und private Kunden hat. Sehr wichtig ist Reiböck auch das Thema Ausbildung. - von Thomas Mayrhofer

Vor 20 Jahren, also 1996, gründete Christian Reiböck gemeinsam mit Ingrid Reiböck seinen Bodenlegerbetrieb in Salzburg als Einzelfirma. Es war nachdem er kurz zuvor die Bodenleger-Meisterprüfung mit Auszeichnung abgelegt hatte. Zwei Jahre später wurde ein Gebäude in der Jägerstraße angekauft, in dem auch ein Schauraum für die zusätzlich gegründete Reiböck KEG Handel eingerichtet wurde. Der Geschäftsschwerpunkt lag damals wie heute beim Verkauf und der Verarbeitung sämtlicher Bodenbeläge: textile, elastische und Parkettboden.

Zum Stammkundenkreis gehören mittlerweile namhafte Unternehmen wie Porsche, Salzburg AG, Architekten und Planer in der Altstadtsanierung für die Stadt Salzburg, Land und Magistrat Salzburg, diverse Wohnbaugenossenschaften und natürlich viele Privatkunden. 2002 wurden dann die beiden Einzelunternehmen in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt und dann 2010 ein großes Lager in der Schießstattgasse angekauft. Im heurigen Jahr wurde pünktlich zum Jubiläum der Schauraum völlig neu gestaltet.

Neben seiner geliebten Handwerkstätigkeit hat sich Christian Reiböck schon seit langem für die Ausbildung eingesetzt. Bereits 1999 trat er in den Salzburger Innungsausschuss ein, den er seit dem Jahre 2010 als Innungsmeister führt.

Ein besonderes Anliegen neben der Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Handwerk war und ist ihm die Aus- und Weiterbildung. Dabei ist er als selbst aktiver Ausbildungsbetrieb ein Vorbild. Als Initiator der Lehrlingscamps hat er zudem einen Meilenstein für die Nachwuchsarbeit in Österreich geschaffen. Die Reiböcks beschäftigen insgesamt 20 Mitarbeiter, darunter drei Bodenlegermeister und fünf Lehrlinge. Für das Jahr 2017 ist bereits der vierte Bodenlegermeister angemeldet. Als Qualitätsfanatiker hat der Betrieb als einer der ersten in der Branche das „Austria Gütesiegel“ erhalten. boden wand decke gratuliert ganz herzlich.