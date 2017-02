03.02.2017

RZ: Marco Herzer ist technischer Fachberater

Marco Herzer wird ab 1. März 2017 technischer Fachberater im Großraum Frankfurt/Wiesbaden. Er bringt durch seine langjährige Erfahrung in der Gebäudereinigung umfassendes Praxiswissen im Bereich der Fußbodensanierungstechnik und -pflege mit. Als technischer Betriebsleiter war er im infrastrukturellen Facility Service tätig und leitete zuletzt als Geschäftsführer die Gedis Dienstleistungsgruppe in Aschaffenburg. Der Reinigungsspezialist mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Sanierung, Versiegelung und Pflege von elastischen Bodenbelägen ist ab sofort zentraler Ansprechpartner für die Kunden in der Region, zudem wird er die RZ Anwendungstechnik und den Bereich Forschung und Entwicklung unterstützen.