28.02.2017

Sparkasse Günzburg-Krumbach Raum-Akustik und Design

Großraumkonzepte erfordern besondere akustische Bedingungen. Bei der Renovierung der Hauptstelle der Sparkasse Günzburg-Krumbach kamen Teppichqualitäten von Object Carpet zum Einsatz, die Schall und störende Geräusche absorbieren.

In der Hauptstelle der Sparkasse Günzburg-Krumbach sorgen Teppichqualitäten von Object Carpet für eine angenehme Akustik. - © Eckhart Matthäus

Bei der architektonischen Neugestaltung der Sparkasse in Günzburg-Krumbach lag das Augenmerk des Innenarchitekturbüros Kolb auf der Umgestaltung des Grundrisses und der räumlichen Zugänglichkeit. Auf einer Gesamtfläche von 1.044 Quadratmetern kamen dabei Textilbeläge von Object Carpet zum Einsatz, die gemeinsam mit einem neuen Deckensystem die Akustik in Veranstaltungsräumen und im Foyer verbessern, so das Unternehmen. Dabei sind Konferenz- und Kundenbereiche mit einer hellen Raumatmosphäre entstanden, die Besucher in Empfang nehmen und die Produktivität wie die Verständigung miteinander fördern, erklärt Object Carpet.

Vor allem in Räumen mit minimalistischer Ausstattung ist die Geräuschentwicklung sehr hoch, da sie kaum Möglichkeiten zur Schallabsorption bieten. Es entstehen hohe Nachhallzeiten und störende Geräuschkulissen. Besonders bei Banken, die Wert auf Diskretion und Konzentration legen, ist eine gute Schallabsorption besonders wichtig. Teppichboden verhindert Geräusche direkt an der Quelle und sorgt so für gute Hörbedingungen und Sprachverständlichkeit.

Das Gebäude der Sparkassen-Hauptstelle in Günzburg-Krumbach erhielt neben einer energetischen Fassadensanierung sowie einem modernen Heiz- und Kühlsystem auch eine neue Innenraumgestaltung. Der Bodenbelag „Savoy“ von Object Carpet lässt in Kombination mit den harten Materialien von Wänden und Einrichtung spannende Kontraste entstehen, erklärt das Unternehmen. In den Veranstaltungsräumen kam die Teppichqualität „Web Art Vulcano“ in Vulkangestein-Optik zum Einsatz. Auf diese Weise sei ein exemplarisches und durchdachtes Gestaltungskonzept entstanden, das den modernen Anforderungen zukunftsgewandter Sparkassen in allen Belangen entspreche, heißt es abschließend.