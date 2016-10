Homepage | 10.10.2016

Proline Systems: Sebastian Speck verstärkt die Exportabteilung

Sebastian Speck verstärkt seit dem 15. September 2016 die Exportabteilung von Proline Systems. Neben Skandinavien betreut er auch England, Irland und Südeuropa.

Bild: Proline Systems

Sebastian Speck ist seit dem 15. September 2016 neu in der Exportabteilung von Proline Systems. Er ist ein branchenerfahrener Mann. Der 31-jährige hat nach einem Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Koblenz zunächst drei Jahre für die Klöckner Pentaplast GmbH gearbeitet. Seit 2012 war er dann für einen Wettbewerber im internationalen Verkauf aktiv. Proline freut sich sehr einen erfahrenen und motivierten Kollegen zu begrüßen.

Das Hunsrücker Unternehmen Proline Systems ist Partner von Fachhändlern sowie Architekten und Planern. Proline steht für Profile und Systeme für Wand- und Bodenbeläge in Wohn- und Nassräumen sowie für Terrasse und Balkon.