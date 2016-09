Homepage | 30.09.2016

Proline: Martin Bartolovic folgt auf Karl-Heinz Fiedler

Martin Bartolovic (48) wird ab 4. Oktober 2016 in die Geschäftsleitung von Proline Systems eintreten und zusammen mit Inhaber Karl-Heinz Fiedler (61) das Unternehmen leiten. Für das kommende Jahr beabsichtigt Fiedler, der 1994 das Unternehmen gründete, seinen Rückzug aus dem operativen Geschäft. In seiner Funktion als Gesellschafter des Unternehmens sowie in beratender Form bleibt er dem Unternehmen aber weiterhin erhalten.

Bild: Proline Systems

"Mit Martin Bartolovic ist es uns gelungen, eine ebenso erfahrene wie visionäre Führungspersönlichkeit der Baubranche für Proline Systems zu gewinnen. Wir kennen uns persönlich bereits seit fast zehn Jahren und ich bin geneigt zu sagen, dass ich mir auch menschlich kaum einen besseren Nachfolger hätte vorstellen können", sagt Karl-Heinz Fiedler. Der gebürtige Südwestfale Bartolovic war zuletzt in leitender Funktion für den SBM-Verlag in Kempten tätig. Entgegen dem allgemeinen Verlagsbranchentrend entwickelte er das im Bausektor mittlerweile bestens bekannte Fachmagazin "Baustoff Partner" zu einem erfolgreichen Printformat.



Neben konzeptioneller Finesse verfügt der ehemalige Handballprofi, der vier Sprachen fließend spricht und damit laut Angaben des Unternehmens sehr gut zur internationalen Ausrichtung des Bopparder Unternehmens passt, über sehr gute Marktkenntnisse vieler Teilbranchen des Bauprozesses.



Martin Bartolovic: "Ich freue mich auf die Herausforderung und empfinde es als besondere Ehre, das faszinierende Lebenswerk von Karl-Heinz Fiedler weiterführen zu dürfen. Proline Systems ist mit einem erfahrenen, hochmotivierten Team sowie seinem Komplett-Sortiment hervorragend aufgestellt. Die Marke sowie das Unternehmen genießen einen ausgezeichneten Ruf in der deutschsprachigen und vermehrt auch der internationalen Baubranche. Die von Karl-Heinz Fiedler aufgebaute Marktposition möchte ich sichern und sukzessive ausbauen. Einer meiner Ansprüche ist es, hierbei den systemischen Lösungsansatz der Proline Systems noch weiter zu formen und die Visionen unserer Anwender sowie gesellschaftliche Trends mit in die Entwicklung einzubeziehen."