Homepage | 19.10.2016

Polland: Gerhoch Reisegger verlässt Unternehmen

Nach fünf Jahren in der Geschäftsführung von Polland verlässst Dipl.-Ing. Gerhoch Reisegger den Großhändler für Bodenbeläge und Tapeziererbedarf zum 18. November auf eigenen Wunsch.

Nach laut eigenen Angaben erfolgreichen Umstrukturierungen im Unternehmen Polland will sich Dipl. Ing. Gerhoch Reisegger wieder verstärkt seinem eigenen Handelsunternehmen in der Lebensmittelbranche widmen. Die Trennung erfolge im Einvernehmen, ein Nachfolger ist bis dato noch nicht nominiert. Polland mit Firmensitz in Wien betreibt noch weitere Niederlassungen in Graz, Wels und Hohenems.

Dipl. Ing. Gerhoch Reisegger war vor seinem Wechsel zu Polland mehrere Jahre als Vertiebsleiter, unter anderem auch für internationale Konzerne in Asien sowie Nord- und Südamerika tätig. Zusätzlich konnte er für seine Tätigkeit auf Erfahrungen als Großhändler in der Baustoffbranche zurückgreifen.