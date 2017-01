20.12.2016

Bauwerk "Parkettwelt" in Salzburg neu gestaltet

In der "Bauwerk-Parkettwelt" können sich Besucher über verschiedene Böden und Verlegemöglichkeiten informieren.

Die Parkettwelt von Bauwerk in Salzburg wurde umgestaltet und dient als Anlaufzentrum für Bauherren und Architekten. - © Bauwerk

Die "Parkettwelt" Salzburg wurde nun komplett neu gestaltet. Bodenflächen, Musterkorpusse, Wandpräsentationen, Schiebewände, Formatübersichten und Besprechungsecken wurden kreativ kombiniert. Die in Weiß gehaltenen Module überlassen dem Parkett die Hauptbühne. Auf einer Ausstellungsfläche von 280 Quadratmetern werden mehr als 200 Parkette präsentiert. Großflächig ausgelegte Böden vermitteln einen Eindruck einer kompletten Parkettfläche. Am Materialtool kann das vom Kunden gewählte Parkett mit anderen Materialien wie Fliesen, Teppich oder Stoffen auf ein harmonisches Zusammenspiel getestet werden. Am Parkettkonfigurator können verschiedene Beispielräume virtuell mit den unterschiedlichen Parkettböden ausgelegt werden. Das ermöglicht einen direkten Vergleich von Holzarten, Verlegemustern, Wandfarben oder Wohnstilen. www.bauwerk-parkett.com