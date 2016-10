Homepage | 11.10.2016

Parkett-Kessel: Firmenjubiläum zum 50. gefeiert

Das Unternehmen Parkett-Kessel aus Thüringen ist 50 Jahre alt. Das Jubiläum des Meisterbetriebs wurde am Freitag, den 7. Oktober 2016 gefeiert.

Bild: Parkett- und Innenausbau KESSEL

Das Traditionsunternehmen Parkett-Kessel aus Zella-Mehlis in Thüringen ist 50 Jahre alt geworden. Zur Feier im Parkettstudio des Meisterbetriebs am Freitag, den 7. Oktober 2016 kamen viele Gratulanten. Ehrengäste der Feierlichkeiten waren die beiden ehemaligen Skispringer Peter Lesser und Harald Pfeffer. Auch Torsten Weber, Obermeister der Innung Parkett und Fußbodentechnik Nordost und Handwerkskammer Südthüringen-Hauptgeschäftsführer Peter Hoffmann nahmen teil.

Blick zurück auf die Firmengeschichte

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Grußwort von Inhaberin Pia Kessel-Würtenberger. Dazu ließ Firmengründer Achim Kessel die Unternehmensgeschichte am Vor- und Nachmittag in Reden und im Film aufleben. Erzählt wurde etwa von der ersten urkundlichen Erwähnung vom Grundstückskauf 1837.

Gäste wurden im Vorfeld gebeten, eine Spende an den örtlichen Wintersportverein Motor Zella-Mehlis zu entrichten statt das Geld in Geschenke oder Blumen zu investieren. Die Geschichte des Unternehmens ist eng mit der des Sportclubs verbunden. Vor mehr als 60 Jahren brachte der Skisprungtrainer Hans Renner die Ausübung des Sports in den Sommermonaten entscheidend voran, in dem er Kunststoffmatten für diesen Zweck entwickelte. Film und Vortrag erinnerten während der Feier daran. Nach den Dankesworten einzelner Gäste gab es zur Mittagszeit ein Brunch mit Speisen vom Grill.