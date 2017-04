24.04.2017

Parador: Neue PR und Kommunikations-Managerin

Seit Anfang April 2017 verantwortet Jutta Melchers bei Parador als Managerin PR und Kommunikation die Pressearbeit.

Jutta Melchers, 37, ist neue Managerin PR und Kommunikation bei Parador. - © Parador

Jutta Melchers verantwortet seit April 2017 als Managerin PR und Kommunikation die Pressearbeit für Parador, Hersteller von Systemen für die Boden und Wandgestaltung. Sie berichtet in dieser Funktion an Birgit Kunth, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Parador. Damit folgt sie auf Manuel Glöckner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch im Herbst vergangenen Jahres verließ.

Melchers Werdegang

Die 37-Jährige begann ihre berufliche Laufbahn beim Aschendorf Verlag Münster, wo sie in verschiedenen redaktionellen Funktionen tätig war. Ab 2009 zeichnete sie für die PR und Öffentlichkeitsarbeit des Textildiscounter Takko in Telgte verantwortlich, zuletzt als Head of Public Relations.