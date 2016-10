Homepage | 26.10.2016

Parador: Klares Bekenntnis zu Produktionsstandorten und hohe Investionen

Parador informierte anlässlich der Übernahme durch die Nord Holding über den künftigen Kurs des Unternehmens. Dieser sieht Investitionen im zweistelligen Millionenbereich vor sowie ein klares Bekenntnis zu den Produktionsstandorten in Deutschland und Österreich. Zum 40-jährigen Jubiläum 2017 startet Parador eine Kampagne für den Handel.

Die Gelder sollen in die Standorte in Coesfeld (Deutschland) und in Güssing (Österreich) fließen. In den Fertigungen ist eine Erweiterung der Automatisierung vorgesehen. "Ausbauten sollen weiterhin in den Bereichen Personal, insbesondere IT, Einkauf, aber auch in Finanzen und Vertrieb erfolgen", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Lubert Winneken. Außerdem werde der Fokus ganz auf der Marke Parador liegen, während das Geschäft mit den Lizenzmarken schrittweise zurückgeführt werden solle. Für das laufende Jahr sei mit einem Umsatz deutlich oberhalb von 140 Millionen Euro zu rechnen. Damit werde von dem seit zwei Jahren wieder erfolgreich wachsenden Unternehmen eine knapp zweistellige Steigerung gegenüber dem Vorjahr erreicht.