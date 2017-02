15.02.2017

Nicolaus Müller ist Geschäftsführer der MC-Bauchemie Müller

Nicolaus Müller, Sohn von Dr.-Ing. Claus-M. Müller, Geschäftsführender Gesellschafter der MC-Bauchemie Müller, ist nach mehrjähriger Tätigkeit für die MC-Bauchemie in Brasilien nach Deutschland zurückgekehrt und zum Geschäftsführer berufen worden.

Nicolaus Müller ist neuer Geschäftsführer der MC-Bauchemie Müller. - © MC-Bauchemie, Bottrop

Mit Nicolaus Müller übernimmt die dritte Generation der Familie von Heinrich-W. Müller, der MC-Bauchemie 1961 gegründet hat, Führungsaufgaben beim Hersteller bauchemischer Produkte und Techniken. Er wird die globale Verantwortung für die Zielmärkte „Concrete“ (Betonindustrie) und „Building Distribution“ (Handel) sowie die Unternehmensbereiche Marketing, Public Relations und Human Resources übernehmen. Zudem wird er einen Teil der Länder betreuen, in denen die MC-Gruppe aktiv ist. Die Geschäftsführung liegt nun in den Händen eines Triumvirats bestehend aus Dr.-Ing. Claus-M. Müller, Dr. Ekkehard zur Mühlen und Nicolaus Müller.

Nicolaus Müller startete nach seinem Master-Studium Finance & Accounting an der Universität von St. Gallen (Schweiz) im Jahre 2010 seine berufliche Karriere bei der MC-Building Chemicals in Irland, einer Gesellschaft der MC-Unternehmensgruppe. Von hier aus lernte er weitere MC-Ländergesellschaften kennen. Bei der MC-Brasilien baute er als Produktmanager die Sparte Fliesenkleber und Bauwerksabdichtungen auf. 2015 übernahm er dort die Vertriebsleitung des Unternehmensbereichs „Building Distribution“ (Handel), der sich um den Vertrieb von hochwertigen Bauprodukten für Handwerker und Endverbraucher kümmert.

Im selben Jahr akquirierte die MC-Brasilien den Fliesenkleberproduzenten Argatex, der unter der Leitung von Nicolaus Müller erfolgreich in die MC-Unternehmensgruppe integriert wurde. Gemeinsam mit Jaques Pinto, Regional Manager Südamerika, hat er darüber hinaus die Expansion in weitere lateinamerikanische Länder vorangetrieben. 2015 trat MC mit der Akquisition der Firma Bautek in den chilenischen Markt ein. Unter Federführung von Nicolaus Müller ist außerdem das neue Marken- und Positionierungskonzept der MC entwickelt und zu Beginn des Jahres 2016 eingeführt worden.

„Ich bin hocherfreut darüber, dass mein Sohn nun in die Geschäftsführung einsteigt, nachdem er in den vergangenen Jahren erfolgreich für unsere Ländergesellschaften in Irland und Brasilien tätig gewesen ist“, sagt Dr. Claus-M. Müller, Geschäftsführender Gesellschafter der MC-Bauchemie. „Mit seinem betriebswirtschaftlichen Wissen, seinem Vertriebs-Know-how sowie seinem Verständnis für die Besonderheiten unseres Geschäftes wird er die langfristige Wachstumsstrategie der MC erfolgreich fortführen.“

„Nach interessanten und lehrreichen Jahren im Ausland kehre ich voller Energie nach Deutschland zurück und freue mich auf meine neuen Aufgaben. Ich werde alles dafür tun, um die strategische Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe voranzutreiben und unser Unternehmen weiter für die Zukunft fit zu machen“, so Nicolaus Müller.