Technik | Ausgabe 10/2016

Bundesleistungswettbewerb der Parkett- und Bodenleger Jetzt vormerken: Freitag, 25. November ab 8.30 Uhr

Nicht Rio, sondern Gelsenkirchen

Kaum sind die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro vorüber, steht schon der nächste Wettkampf der Championsan: Ende November messen sich die besten Gesellen der Parkett- und Bodenlegerbranche — Handwerker in Höchstform.

Bild: ZVPF

Nachdem im Vorjahr der bundesweite Leistungswettbewerb der Parkett- und Bodenleger bereits zum zweiten Mal mit großer positiver Resonanz öffentlich in Ehingen an der Donau ausgetragen wurde, bleibt der Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik (ZVPF) diesem Veranstaltungsprinzip auch heuer treu. Am Freitag, den 25. November werden in der Halle des Hans-Schwier-Kollegs in Gelsenkirchen Berufsschüler, Schüler allgemeinbildender Schulen, Endverbraucher, die Fachpresse und das Fachpublikum wieder live dabei sein, wenn sich die Landessieger aus dem gesamten Bundesgebiet der Parkett- und Bodenleger messen, um den Bundessieger zu ermitteln. Eingebettet ist der Bundesleistungswettbewerb in diesem Jahr in einen Innungs-Infotag der Parkett- und Bodenleger Arnsberg, Düsseldorf und Münster. Begleitend zum Wettbewerb ist ein Rahmenprogramm vorgesehen, unter anderem mit den Fachvorträgen „Wenn der Sachverständige kommt“, „Fußböden sind klasse“ sowie „Infos über die Ausbildung zum Parkett- und Bodenleger“. Bis Mitte September hatten sich bereits 23 Fördermitglieder des Zentralverbandes entschieden, den Wettbewerb zu unterstützen. Die Sponsoren werden mit Informationsständen vor Ort vertreten sein.

Der Bundessieger erhält eine nach Bundesland differierende Begabtenförderung in Höhe von 3.000 bis 6.000 Euro sowie eine Trophäe. „Wir erwarten dieses Jahr bis zu fünfhundert Besucher. Das gestiegene Interesse zeigt, dass wir bereits einen guten Schritt weiter sind, das Berufsbild bekannter zu machen“, sagt Tobias Michalak, Bundesfachgruppenleiter Aus- und Weiterbildung beim ZVPF und Organisator des Wettbewerbs. Die Siegerehrung findet am gleichen Tag um 16 Uhr statt.