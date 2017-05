29.04.2017

Mapei Neue Serviceoffensive

Das italienische Familienunternehmen Mapei präsentiert eine neue Kampagne und stellt seine Serviceleistungen in den Mittelpunkt.

Das Unternehmen startete das neue Jahr mit einem zwölf Punkte umfassenden Servicekatalog. Dieser beinhaltet unter anderem bewährte Angebote, wie zum Beispiel ein umfangreiches Schulungsprogramm inklusive praktischen Anwendungen. Außerdem bietet Mapei am Standort Brunn am Gebirge einen "7/24-Flex-Store", an dem Kunden jederzeit Mapei-Produkte abholen können.

Mobile Maschinentechnik

Weiters beinhaltet das Serviceprogramm eine mobile Maschinentechnik. Das Unternehmen vermietet dreizehn Maschinenarten inklusive umfassendem Zubehör. Ein Support-Mitarbeiter schult vor Ort ein und steht bei Fragen jederzeit zur Verfügung. Flächendeckende Abhollager in ganz Österreich runden das Logistikangebot ab. Produktmanager und Anwendungstechniker arbeiten an maßgeschneiderten Kundenlösungen in allen Produktbereichen, ob Bauchemie, Betonzusatzmittel oder in der keramischen Linie. Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer von Mapei Austria, sagt: "Ich bin davon überzeugt, dass Service-Dienstleistungen künftig ein klarer Wettbewerbsvorteil sind."

Jahr für Jahr schult Mapei in seinem Inhouse-Schulungscenter hunderte Kunden in Theorie und Praxis. Der viertägige Schulungsblock, der 2016 ins Leben gerufen wurde, findet auch heuer wieder statt. Ergänzt wird das kompakte Programm durch externe Schulungen in ganz Österreich, die alle Mapei-Produktlinien abdecken. Neu ist, dass die eingehobenen Kurskosten der eigens ins Leben gerufenen Standortinitiative zugute kommen.