23.01.2017

Bau 2017 Neue Bestmarken für Fachmesse „Bau“

Die Bau 2017 ist am 21. Januar zu Ende gegangen. Die Veranstalter ziehen eine durchweg positive Bilanz der Fachmesse, die in diesem Jahr en Angaben zufolge mehr als eine viertel Million Besucher verzeichnete.

Besucher der Bau 2017 im Eingangsbereich. 2017 kamen insgesamt mehr als 250.000 Besucher zu der Fachmesse. - © Messe München

Von mehr als 250.000 Besuchern kamen zur Bau 2017 erstmals 80.000 aus dem Ausland (2015: 72.000 Besucher). Ihren Ruf als Architektenmesse konnte die Bau mit wieder 65.000 Besuchern aus Architektur- und Planungsbüros einmal mehr untermauern. Mit 2.120 Ausstellern aus 45 Ländern wurde auch auf Ausstellerseite ein neuer Rekordwert erzielt.

„Die Bau hat ihre Stellung als Innovationsmotor und Impulsgeber der Baubranche bewiesen“, sagt Messe-Geschäftsführer Reinhard Pfeiffer. Auch Dieter Schäfer, Vorsitzender des Ausstellerbeirats der Bau, zeigt sich begeistert: „Aus Sicht der Aussteller war die Bau ein voller Erfolg. Sie trägt zu Recht den Titel Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme.“ Für Martin J. Hörmann, stellvertretender Vorsitzender des Ausstellerbeirats der Bau, ist die Bau „das Branchenhighlight alle zwei Jahre“.

Zu den Top zehn Besucher-Auslandsmärkten gehörten wieder drei Länder außerhalb der EU: die Türkei (3.055 Besucher / 2015: 3.716), Russland (2.868 / 2015: 2.500) und China. Der ohnehin hohe Anteil chinesischer Fachbesucher konnte nochmals gesteigert werden (2.235 Besucher / 2015: 2.096). China steigt damit weiter im Ranking der Top zehn.

An der Spitze des Besucherrankings der Bau stehen auch diesmal die Nachbarländer Österreich (11.520 Besucher), die Schweiz (5.243) und Italien (5.013). Dass die Bau auch außerhalb Europas immer stärker wahrgenommen wird, zeigt die Liste der Länder, die am meisten zugelegt haben. Darunter sind Südkorea (1.301 Besucher / +42%), die USA (792 Besucher / +40%) und Indien (803 / +59%).



„Die 1964 ins Leben gerufene Bau hat sich in ihrer mehr als 50-jährigen Geschichte zu einem weltweit beachteten Mega-Event entwickelt. Diesen Eindruck gewann jeder, der sich seinen Weg durch die 17 Messehallen bahnte“, erklärte Bau-Projektleiter Mirko Arend. Die 2.120 Aussteller aus 45 Ländern waren auf die vielen internationalen Gäste gut vorbereitet.

Laut der vom Marktforschungsinstitut Gelszus durchgeführten Ausstellerbefragung beurteilten fast alle Aussteller (98 Prozent) die Bau mit „ausgezeichnet bis gut“. Fast alle Aussteller (98 Prozent) wollen auch 2019 wieder dabei sein. Die Befragung der Besucher blieb stabil. Wie 2015 bewerteten 98 Prozent der Besucher die Bau ebenfalls mit „ausgezeichnet bis gut“, von ihnen wollen 96 Prozent in zwei Jahren wieder kommen.

Die nächste BAU findet vom 14. bis 19. Januar 2019 mit zwei neuen Hallen auf dem Gelände der Messe München statt. Das Ausstellungsgelände vergrößert sich auf 200.000 Quadratmeter.