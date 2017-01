24.01.2017

Netzwerk Boden: "Finett Dimension" von Findeisen ist Boden 2017

Netzwerk Boden hat die Teppichfliese „Finett Dimension“ von Findeisen zum „Boden 2017“ gewählt. Grund sind laut dem Zusammenschluss die Vorteile des Nadelvliesbelags.

Netzwerk Boden hat die Teppichfliese "Finett Dimension" von Findeisen zum "Boden 2017" gewählt. Auf der Bau in München wurde die Auszeichnung verliehen. - © Netzwerk Boden

Netzwerk Boden, der Zusammenschluss von „Objekteure im Forum GmbH & Co. KG“ und „Decor-Union/objektmaster“, verleiht das Qualitätssiegel „Boden 2017“. Träger der diesjährigen Auszeichnung ist Finett Dimension, eine leichte und robuste, wiederaufnehmbare Textilfliese aus Nadelvlies mit einem neuen Aufbau und einer Nutzschicht aus 100 % Polyamid.

Die Jury aus dem Beirat von Netzwerk Boden wählte die vielseitige und zum Patent an-gemeldete Textilfliese von Findeisen aufgrund ihres Innovationscharakters zum Boden 2017. „Die Vorteile des modularen Belags aus Nadelvlies haben uns überzeugt“, erklärt Geschäftsführer Beat Ludin. „Geringes Gewicht, leichtes Handling, die besonderen technischen Qualitäten sowie die Flexibilität bei der Format- und Farbauswahl bieten Anwendern eine große Einsatz- und Gestaltungsvielfalt.“

Novum für die Belagsbranche

Durch die neuartige Konstruktion mit einer Nutzschicht aus 100 Prozent Polyamid und einem Textilrücken ohne Schwerbeschichtung reduziert sich das Gewicht auf nur 1.600 Gramm pro Quadratmeter – halb so viel wie vergleichbare Textilfliesen. Dies erleichtert Lagerung, Handling und Transport und schafft Zeit- und Kostenvorteile, erklärt Netzwerk Boden. Gleichzeitig ist die Fliese formstabil und besitzt die gleichen technischen Eigenschaften bei Brandverhalten, Lichtechtheit und Strapazierfähigkeit aller Nadelvlies-Beläge für den Objektbereich, heißt es weiter. Auch in puncto Nachhaltigkeit und Raumlufthygiene überzeuge sie mit dem Green Label Plus (LEED-Credit IEQc4.3).

Mit dem „Boden des Jahres“ wird alljährlich ein Boden prämiert, der beispielhaft technisches Anwenderwissen und besondere optische Qualitäten. Mit der Wahl bietet der Verbund Architekten, Handwerkern und Bauherren neue Lösungen für Bauaufgaben und unterstreicht ihre Rolle als Trendsetter und professioneller Partner in Sachen Boden. Die Auszeichnung ist auf der Bau 2017 in München verliehen worden.