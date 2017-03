06.03.2017

Murexin unterstützt pik und IBK

Bauchemieproduzent Murexin ist seit 1. März 2017 Mitglied der Schwesterinitiativen pik und IBK. Gemeinsam setzten sie sich für das Kleben von Parkett und Bodenbelägen wie Vinyl-Design und Teppichböden ein.

Die Initiativen pik (Parkett im Klebeverbund) und IBK (Initiative Bodenbeläge kleben) kommunizieren die Vorteile des Klebens inklusive sorgfältiger Untergrundvorbereitung. Pik nimmt hierbei Parkett in den Fokus, IBK vor allem Bodenbeläge wie Vinyl-/Design- und Teppichböden.

Methodisch richten sich die Schwesterinitiativen mit Pressetexten und Bildern an Tageszeitungen und Endverwender-Zeitschriften. Zugleich führen sie den Dialog mit der Branche und bieten Materialien zur Kundenberatung für Handwerker, eigene Webauftritte als auch Werbemittel wie Flyer. Zu den Initiativen-Mitgliedern zählen internationale Unternehmen und Gremien der Verlegewerkstoff- und Rohstoffhersteller, Organisationen des Handwerks, Parkett- und Bodenbelagsindustrie sowie Fachzeitschriften.

Unterstützung durch Murexin

Mit Wirkung zum 1. März 2017 bekommen die Initiativen pik und IBK Verstärkung durch die Murexin GmbH, dem international tätigen österreichischen Bauchemieproduzenten unter dem Dach der Schmid Industrie Holding mit Hauptsitz in Wiener Neustadt. Zum Portfolio von Murexin zählen Klebstoffe für Parkett und Bodenbeläge, Verlege- und Pflegeprodukte für Fliesen, Beschichtungen, Systeme für die professionelle Untergrundvorbereitung, Mörtel- und Estrichtechnik, Abdichtungen und – seit Übernahme des österreichischen Herstellers Durlin im Jahr 1999 – auch Farben und Lacke.

Bereits seit mehr als acht Jahrzehnten unterstützt das Traditionsunternehmen mit seinen zahlreichen Lösungen und Services Architekten, Planer, Anwender und Bauherren. Murexin beschäftigt über 400 Mitarbeiter, hat Produktionsstätten in Wiener Neustadt, Szekszárd in Ungarn und Dubna in Russland sowie Vertriebsstellen und Tochtergesellschaften in rund 30 Exportmärkten.

Gemeinsame Interessen

"Längere Lebensdauer und höhere Wohnqualität, zum Beispiel durch niedrigen Gehschall, effizientes Zusammenspiel mit der Fußbodenheizung und eine ansprechende Optik – diese Vorteile bieten Parkett und Bodenbeläge, wenn sie vollflächig auf professionell erstellte Untergründe geklebt werden. Pik und IBK klären Endkunden darüber auf und beziehen hierzu Position in der Fachwelt. Damit kann sich Murexin bestens identifizieren. Daher lag es nahe, dass wir die Initiativen unterstützen", sagte Mario Blank, Vertriebsleiter Deutschland von Murexin.

Großer Zuspruch kommt auch von Seiten der Schwesterinitiativen: "Murexin ist ein traditionsreicher Bauchemie-Experte, der sich fachlich und strategisch hervorragend bei uns einbringen kann", freut sich pik-Sprecher Dr. Norbert Arnold. IBK-Sprecher Uwe Elvert ergänzt: "Wer Interesse an pik und IBK hat, ist immer herzlich willkommen. Jeder Zuwachs festigt unsere Bedeutung in der Branche, liefert wichtigen Input und zeigt uns: Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen."