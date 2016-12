Homepage | 09.12.2016

Moso: 13,5 Prozent Umsatzplus im Outdoor-Segment

Das Outdoor-Segment ist für Moso, Hersteller von Bambusprodukten, laut eigenen Angaben in den letzten Jahren zu einem wichtigen Geschäftszweig geworden. Mit dem Sortiment "Bamboo X-treme", das verschiedene Terrassendielen, Fassadenprofile und Bankbohlen umfasst, erzielte das Unternehmen 2016 in Deutschland ein Umsatzplus von 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen Moso wurde 1997 in den Niederlanden gegründet und stellt Bambusprodukte für Innenräume sowie für den Garten- und Landschaftsbau her. Das Sortiment teilt sich in vier Produktgruppen: Bodenbeläge, Paneele/Konstruktionsbalken/Furniere, Outdoor sowie individuelle Sonderanfertigungen.

Mit insgesamt 47 Prozent am vorläufigen Gesamtumsatz 2016 in Deutschland wächst dabei nach Unternehmensangaben die Bedeutung des Outdoor-Segmentes kontinuierlich. Durch die Änderung bei der CE-Kennzeichnungspflicht verspricht sich Moso auch wieder einen Zuwachs bei Bodenbelägen im Objektgeschäft. In den vergangenen Jahren hatte die DIBt die CE-Kennungen, die Moso für alle Bodenbeläge führt, nicht anerkannt und keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt. Der EuGH merkte jedoch in seinem Urteil in der Rechtssache C-100/13 an, dass länderspezifische Zusatzanforderungen, wie sie die DIBT bei der Zertifizierung für AgBB fordert, mit dem EU-Recht nicht rechtskonform sei. In der Stellungsnahme des DIBt heißt es dazu: „Der Europäische Gerichtshof hat einen Verstoß der Bundesrepublik Deutschland gegen die Bauproduktenrichtlinie (Richtlinie 89/106/EWG) darin gesehen, dass die Bauregellisten zusätzliche Anforderungen für den wirksamen Marktzugang und die Verwendung in Deutschland stellen, obwohl die betroffenen Bauprodukte von harmonisierten Normen erfasst wurden und mit der CE-Kennzeichnung versehen waren.“ Dieses Urteil, das im Oktober 2016 in Kraft getreten ist, sorgt laut Moso wieder für Rechtssicherheit - auch bei allen Architekten und Planern.