Homepage | 02.11.2016

MMFA: Verband hat drei neue Mitglieder

Der MMFA – Verband der Mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V. (Bielefeld) freut sich über weitere Mitglieder in seinem Netzwerk.

Die Designflooring GmbH und der Fußbodenhersteller James Halstead Plc sind als neue ordentliche Mitglieder beigetreten, als neues außerordentliches Mitglied hinzugekommen ist das Unternehmen Renolit SE. Damit sind derzeit insgesamt 41 Unternehmen und Institutionen im MMFA organisiert.

Die Designflooring GmbH wurde 2012 als Tochter des LVT- und MMF-Bodenspezialisten DFI Designflooring International (Evesham, Großbritannien) in Düsseldorf gegründet. Der britische Fußbodenhersteller James Halstead Plc mit Sitz in Radcliffe/Manchester, Großbritannien, stellt seit den 1950er Jahren Vinylböden her und gehört mit verschiedenen Marken (u.a. Polyflor) zu den größten Anbietern von LVT- und MMF-Böden in Europa. Renolit SE aus Worms ist ein deutscher Hersteller hochwertiger Kunststoff-Folien und verwandter Produkte.

MMFA freut sich über neue Mitglieder

MMFA-Geschäftsführer Peter H. Meyer freut sich: „Durch den aktuellen Mitgliederzuwachs hat unser europäischer Verband sein fachliches Spektrum nochmals erweitert. Mit den beiden zusätzlich meldenden Herstellern werden die internationalen Märkte der modularen Mehrschichtböden ab sofort noch umfänglicher in der MMFA-Statistik abgebildet.“