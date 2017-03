28.02.2017

FN Neuhofer Holz Mit den Kunden abheben

Ein Helikopterflug über Südbayern und Österreich kombiniert mit einer Werksbesichtigung in Zell am Moos - dieses ungewöhnliche Event ermöglichte FN Neuhofer Holz seinen Kunden und Interessenten im Rahmen der Messe Bau in München.

Schnell und sicher von München ins Neuhofer-Werk in Zell am Moos per Heli: Das bot Neuhofer seinen Kunden im Rahmen der Fachmesse „Bau“. - © Neuhofer

In weniger als einem halben Tag konnten sich diese direkt vor Ort ein Bild vom Fortgang der Bauprojekte und hohen Investitionen machen. Moderne Robotertechnologien, optimierte Verkettungen der Anlagen und die erst kürzlich erweiterten Lager- und Logistikkapazitäten beeindruckten und überzeugten die Besucher – der Flug tat das Übrige: „Schon faszinierend, was Neuhofer immer wieder einfällt, um uns zu verblüffen“, sagte ein Kunde nach der Landung und der Rückkehr zum Messestand in München. Als Erinnerung konnte jeder Kunde noch ein Foto im FN Neuhofer-Bilderrahmen mitnehmen.