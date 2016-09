Homepage | 08.09.2016

Meisterwerke: Johannes Schulte wird heute 75

Johannes Schulte, geschäftsführender Gesellschafter der Meisterwerke Schulte GmbH, feiert heute seinen 75. Geburtstag. 1972 übernahm Johannes Schulte von seinem Vater eine kleine Tischlerei (gegründet 1930) und baute diese in den folgenden Jahren zu einem Unternehmen mit heute über 640 Mitarbeitern aus.

Bild: Meisterwerke

Bereits 1972 zeigte sich mit Herstellung und Vertrieb der ersten Deckenabschlussleiste der Erfindergeist von Johannes Schulte. Auch der erste "leise Laminatboden" mit integrierter Trittschallkaschierung war seine Idee. Für das Produkt Laminat engagierte er sich in besonderer Weise: Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V. (EPLF).

"Johannes Schulte ist auch heute noch der Innovationsmotor unseres Unternehmens", erklärt Geschäftsführer Ludger Schindler. Auch der Holzboden "Lindura", den die Meisterwerke 2013 auf den Markt brachten, trägt seine Handschrift. "Wenn er eine Idee hat, verfolgt er sie konsequent, bis das fertige Produkt vor ihm liegt", sagt sein Sohn und ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter Guido Schulte, "dann tüftelt er immer weiter, um ständig das beste Produkt am Markt zu haben. Seine Visionen zeichnen ihn und damit auch unser Unternehmen aus.“ Doch Johannes Schulte wird laut Angaben des Unternehmens nicht nur als Ideengeber, sondern auch als Mensch in seinem Unternehmen und von Geschäftspartnern geschätzt.

Lokales Engagement

Nicht nur sein Unternehmen und dessen Mitarbeiter sind ihm wichtig. Der dreifache Vater engagiert sich besonders stark in seinem direkten Umfeld. Sei es die Unterstützung zahlreicher karitativer Einrichtungen, die Pfarrgemeinde mit ihrer historisch bedeutsamen Kirche St. Ursula, die freiwillige Feuerwehr oder auch das nahegelegene Bibertal – sie alle liegen ihm am Herzen. Anlässlich seines 70. Geburtstages benannte die Stadt Rüthen die zum Unternehmen führende Straße nach dem Unternehmer.

Der Umsatz der Meisterwerke lag im vergangenen Jahr bei rund 157 Millionen Euro. Produziert wird nach wie vor ausschließlich am Standort Meiste. Dafür wird kontinuierlich in Maschinenpark, Ausstattung und Gebäude investiert. Erst in diesem Jahr wurde unter anderem eine weitere Laminat-Kurztaktpresse angeschafft und die Unternehmensfläche um eine zusätzliche große Lagerhalle erweitert.