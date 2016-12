Österreich | Ausgabe 12/2016

Mafi: Eröffnung Flagshipstore in Salzburger Designviertel

Mehr als nur Parkett

Im neuen Mafi-Showroom in Salzburg kam auch die "Mafi Flex"-Technologie zum Einsatz.

Bild: Mafi

Der Salzburger Flagshipstore von Mafi, dem oberösterreichischen Spezialisten für Naturholzböden, hat vor kurzem neue Räumlichkeiten in der Neutorstraße 26 bezogen. Das Interieur-Design ist bewusst reduziert gewählt, um den Besuchern einen fokussierten Blick auf die Produktfavoriten zu ermöglichen. Der neue Showroom ist wie eine Galerie, die auf 100 m² durch die bunte Produktvielfalt von Mafi führt. Eines der Highlights unter den 100 ausgestellten Musterplatten ist die Deckenapplikation, die mit der „Mafi Flex“-Technologie installiert wurde. Die Verarbeitungstechnik erlaubt es, Bodendielen zu biegen und so auch eine Montage an Wänden und Decken zu ermöglichen.

Insgesamt investiert die traditionsreiche Manufaktur 150.000 Euro in den neuen Standort, ohne dabei nach eigenen Angaben ihre regionalen Wurzeln zu verlieren.