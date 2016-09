Branche | 28.09.2016

Die Udo-Herrmann-Kolumne: Der Parkettprofi und roomy-Gewinner gewährt Einblicke in seine Erfolgsstrategie

Maschine defekt, Kunde sauer

Exklusiv in boden wand decke stellt Udo Herrmann in seiner Kolumne Bausteine aus seinem "Erfolgs­konzept für Handwerker" vor. Lesen Sie diesmal, wie der richtige Umgang mit defekten Maschinen Zeit, Geld und Nerven schont.

Motiviert steht der Mitarbeiter neben dem Kunden. Der Tagesplan wurde mit ihm Schritt für Schritt besprochen. Heute sollen Kleberreste und Spachtelschichten entfernt werden, die beim Ausbau des Altbodens auf dem Estrich haften geblieben sind. Die Türen wurden sorgfältig mit Staubschutztüren abgeklebt, damit die benachbarten Räume möglichst sauber bleiben. "So, dann wollen wir mal! Der Staubsauger läuft schon, aber die ­Fräsmaschine gibt keinen Muckser von sich. Mist, kaputt! Wo kriege ich jetzt nur auf die Schnelle ein Einsatzgerät her? Bis ich wieder in der Firma bin und zurück bei Ihnen ist der halbe Tag gelaufen. Fertig werde ich da heute nicht mehr!" Der Kunde ist enttäuscht. "Schauen Sie zu, wie Sie das hinbekommen, nächste Woche wollen wir den Raum wieder nutzen!"

Zurück im Betrieb stellt sich heraus, dass schon beim Kollegen auf einer anderen Baustelle die Maschine nicht gelaufen ist. Das kaputte Werkzeug wurde dann wieder an seinen Platz zurück ins Regal gestellt. Dieser Tag hat richtig Geld gekostet. Nicht das erste Mal, dass Handmaschinen nicht betriebsbereit, kaputt, stumpf oder mit völlig abgenutzter Schleifscheibe nach Feierabend kommentarlos ausge­laden wurden. Höchste Zeit, eine Lösung zu finden, die Geld spart, reibungslose Abläufe beim Kunden sicherstellt und nicht allen die Laune verdirbt.



Um diesen Ärger zu vermeiden, haben wir Kennzeichnungsschilder vorbereitet, die einfach mit einem Kabelbinder an den Koffer oder direkt an dem betreffenden Gerät befestigt werden. Auf den Karten steht unübersehbar "defekt". Der Mitarbeiter, bei dem die Maschine ausgefallen ist, stellt diese an einen Platz im Regal, der nur für defekte Werkzeuge freigehalten wird und entsprechend beschriftet ist. Der für die Ausmusterung zuständige Mitarbeiter oder der Chef schaut sich den Schaden zeitnah an und entscheidet, ob selbst repariert werden kann, eine Reparaturwerkstatt beauftragt wird oder eine Entsorgung der Maschine erfolgt. In diesem Fall wird die Maschine aus der Inventarliste gestrichen und ein neues Ersatzgerät bestellt. Im Falle einer Reparatur kann die beauftragte Werkstatt das Gerät durch die Kennzeichnung sofort dem Handwerksbetrieb zuordnen, welchem sie gehört. Damit alle Mitarbeiter entsprechend mit kaputten Geräten umgehen, wurde die Vorgehensweise schriftlich festgelegt und mit dem ganzen Team besprochen. Nun liegen immer zehn Karten und Kabelbinder direkt am Lagerplatz der Reparaturgeräte bereit, um bei Bedarf mit einem Handgriff und wenigen Kreuzchen Kollegen oder Chef zu informieren.

Damit bei mehreren ausgefallenen Maschinen noch der Überblick behalten wird, werden alle in der Reparatur befindlichen Geräte in eine Liste am schwarzen Brett eingetragen. So wird vermieden, dass verzweifelt in Montagefahrzeugen, Lagern und auf Baustellen nach "verschwundenen" Geräten gesucht wird. Oft sind es nur kleine Maßnahmen, die in Minutenschnelle umgesetzt werden können, aber letztendlich viel Geld sparen, von Chef und Mitarbeitern die Nerven schonen und einen reibungslosen Ablauf beim Kunden garantieren.

