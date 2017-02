05.02.2017

Textile Beläge, Designbeläge Luxus als Standard

Erwartungsgemäß haben die Hersteller von Teppichböden und Designbelägen ihr Angebot an Fliesen und Planken weiter ausgebaut. Sie reagieren damit auf eine weiter steigende Nachfrage nach einfach und flexibel zu verlegenden Bodenbelägen.

von Stefan Heinze

An Fliesen und Planken kam sowohl auf der Domotex in Hannover als auch auf der Bau in München keiner vorbei. - © Findeisen

Wer mit Bodenbelägen Kasse machen will, sollte Fliesen und Planken in seinem Portfolio haben. Was für PVC-Designbeläge schon seit geraumer Zeit gilt, trifft inzwischen mehr als bisher auch auf textile Beläge zu. Die gute alte Teppichfliese, lange Zeit in Deutschland eher schwer verkäuflich, avanciert inzwischen auch hierzulande zum Must-have, und das nicht nur bei objektorientierten Anbietern. Das bestätigte eindrucksvoll das Angebot auf den Branchenmessen zum Jahresauftakt, der Domotex in Hannover und der Messe Bau in München.

Balta, Europas größter Teppichbodenhersteller, hat beispielsweise seine Teppichfliesenkapazität für den Handel 2016 verdoppelt und dafür 4,5 Millionen in die „Modulyss“-Produktion investiert. Im Objekt, wo die Teppichfliese seit jeher ihren Stellenwert behauptet, rechnet Balta für 2017 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Erstaunlich ist, dass der modulare Teppichboden auch im Wohnbereich an Akzeptanz gewinnt. Bei Infloor, einem der wenigen Hersteller, die den Teppichboden im Wohnbereich noch hochhalten, kommt das „kleine Umsatzplus“ im abgelaufenen Jahr aus dem Segment der Teppichplanken. „Mit der Bahnenware wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Geschäftsführer Ulrich Dresing.

Wegbereiter der modularen textilen Renaissance sind zweifelsohne PVC-De­signbeläge, die als Planken vor allem zum Klicken oder lose Verlegen auch im privaten Umfeld salonfähig geworden sind. Nun sieht es ganz so aus, als gelänge es, mit „textilen Designböden“ die LVT-Argumente auf den Teppichboden zu übertragen: praktisches Format, leichte Verlegbarkeit, schnelle Austauschbarkeit und kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Wer Teppichbahnenware mit textilen Planken kombinieren will, benötigt Produkte, die von der Polhöhe her identisch sind. Bei Object Carpet lassen sich Bahnenware und Fliesen der neuen Kräuselveloursqualität „Grace“ individuell miteinander kombinieren. Die flexiblen Akustikfliesen und Teppichböden eignen sich, so Object Carpet-Geschäftsführer Daniel Butz, um abgepasste Raum-Zonen zu kreieren. Zudem lassen sie sich ohne feste Verklebung schnell und einfach verlegen. Bei Infloor’s textilem Designboden „liftBack“ verspricht eine selbsthaftende Rückenausrüstung „einfachste und schnellste“ Verlegung.

Alles aus einer Hand

Richtig spannend wird das Ganze, wenn Module über Belagsegment hinweg kom­biniert werden. Und dahin geht augenscheinlich die Reise. Objectflor präsentierte mit der neuen Kollektion „Expona Simplay“ drei komplett verschiedene, aber aufeinander abgestimmte Bodenbelagarten zum ­lose Verlegen. Vierzig Designbeläge, sechs Teppich- und vier Sauberlaufplanken erlauben die Zonierung von Bodenflächen ohne Zwischenprofile.

Die Potenziale, die in der Kombination von PVC-Designbelägen und modularen Textilbelägen liegen, haben auch die großen Player erkannt. IVC präsentierte auf der Domotex erstmalig Teppichfliesen, die in Partnerschaft mit dem Mutterunternehmen Mohawk entstanden sind. Jan Vergote, CEO der IVC Group, erläutert: „Wir streben danach, komplette Bodenbelaglösungen für das Projektgeschäft anzubieten.“ Dass bei anderen namhaften Anbietern wie Forbo oder Tarkett (mit Desso an der Seite) in die gleiche Richtung gedacht wird, ist kein Geheimnis. Forbo beispielsweise zeigte auf der Bau die neue modulare Produktlinie „Flotex Planks“ mit modernen Dessins in Plankenformat.

Bei den klassischen PVC-Designbelägen über die Optik zu sprechen, scheint nur auf den ersten Blick müßig. Natürlich dominieren mit weitem Abstand Eichendekore. Das ist nicht verwunderlich, spiegeln die Kunststoffalternativen doch nach wie vor die Parketttrends wider. Deshalb sind auch bei LVT kleinteilige Verlegemuster wie ­Fischgrät oder Würfel immer mehr im Kommen, ohne die „Landhausdiele“ obsolet zu machen.

Angesichts Digital- und Synchron-Porendruck präsentieren sich Designbeläge optisch durchwegs auf hohem Niveau. Die Unterscheidung vom zumeist hölzernen Original fällt schwer. Das mag den Endverbraucher freuen, für Designbelaghersteller wird es indes immer schwerer, aus der Vergleichbarkeit herauszukommen. Es bedarf subtilerer Herangehensweisen, um sich im Wettbewerb zu differenzieren. „Holz ist nicht gleich Holz und es gibt unterschiedliche Arten, es zu interpretieren“, sagt Claudia Kunath, die bei Aspecta für die Design­entwicklung zuständig ist. Was damit gemeint ist, wird bei einem Blick auf die neue Kollektion „Aspecta One“ deutlich. Hier ­changieren beispielsweise Holz- und Steinoptiken im Auge des Betrachters mal in die eine, mal in die andere Richtung. LVT mache Holzoptiken möglich, die so in der Natur nicht vorkommen, sagt Kunath und zeigt eine „Kirschplanke“ mit blauen Einschlüssen. Generell gilt: Matte Oberflächen sind angesagt. Wer Holz natürlich wirken lassen will, wählt einen Glanzgrad zwischen fünf und sieben Prozent. Wenngleich viele Hersteller noch immer ihre Kollektionen mit unterschiedlichen Nutzschichten anbieten, zeigt sich doch: 0,7er Objektqualitäten sind auf dem Rückzug. Bei der 0,5er Nutzschicht spielt die Musik.

Was die Verlegevarianten betrifft, werden noch immer rund 70 Prozent der Designbeläge fest verklebt. Allerdings holen die schwimmend verlegten Alternativen zusehend aus. Hier rechnet die Branche mit den prozentual höchsten Zuwachsraten. Entsprechend spiegelt sich diese Einschätzung im Angebot. Bei den Klickvarianten fallen neben den Vollvinyl-Versionen sogenannte Sandwichbeläge ins Auge. Bei letzterem dreht sich alles um die Beschaffenheit der Mittellage. Sie entscheidet darüber, inwieweit diese Beläge feuchtraumgeeignet bzw. wie dimensionsstabil sie beispiels­weise bei Temperaturschwankungen – Stichwort Wintergarten – sind. Viele Hersteller setzen auf einen „Rigid Core“, einen sogenannten „harten Kern“, der aus unterschiedlichen Kunststoffen oder WPC bestehen kann und Trittschallschutz implementiert.

Mittellagen, die auf Holz basieren, sind per se feuchteempfindlich. Dennoch: Vinylböden auf HDF-Träger nehmen im Angebot zu. Vor allem Hersteller, die vertrieblich auch den Holz- und Baustofffachhandel im Visier haben, bedienen damit die Präferenzen einer holzaffinen Zielgruppe. Die HDF-Alternativen verzeihen Unebenheiten im Unterboden, die bei Vollvinylböden schon mal Probleme bereiten. Umstritten ist, inwieweit der Simplifizierungstrend bei Designbelägen den professionellen Bodenleger auf Sicht außen vor lässt. Christian Lukas, Vertriebsleiter DACH bei Oneflor-Europe winkt ab: „Dann hätten wir diese Entwicklung ja auch schon bei Laminat und Fertigparkett erlebt.“

Unstrittig ist indes der Preisverfall bei Designbelägen. Quadratmeterpreise um die sechs Euro im Objekt sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Verfallen die Preise, sinkt die Qualität. Gespart wird nicht zuletzt bei der Nutzschicht, die manche Anbieter schon auf 0,2 mm heruntergefahren haben. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, wann Schluss ist mit Luxus und Luxury Vinyl Tiles eine Performance abliefern, die mit dem namengebenden Anspruch nichts mehr zu tun haben.