Homepage | 14.11.2016

Loba: Zuwachs und Änderung in den Verkaufsgebieten

Personelle Änderungen bei Loba. Neben einem neuen Kollegen im Hausgebiet Stuttgart verstärkt ein anderer die Anwendungstechnik des Unternehmens. Ein dritter wechselt sein Verkaufsgebiet.

Bild: Loba

Bei Loba gibt es drei personelle Veränderungen. Für das Hausgebiet mit den Postleitzahlen 70 bis 71 und 73 bis 74 konnte Marco Konrad (35) gewonnen werden (Im Bild rechts). Der gelernte Bürokaufmann und Parkettleger war zuletzt als Projektleiter bei einem Fußbodenobjekteur tätig. Mit seiner 16-jährigen Erfahrung als Parkettleger, Fachberater Boden, Bauleiter und Projektleiter wird er die Loba-Kunden im Stuttgarter Raum betreuen.

Das Gebiet wurde bisher von Michael Klinge (Mitte) betreut. Dieser übernimmt ab Januar 2017 die Region München/Oberbayern mit den Postleitzahlen 80 bis 85 und 92 bis 94 und betreut die Kunden vor Ort in allen technischen und kaufmännischen Fragestellungen. Das Verkaufsgebiet übernimmt er von Thomas Mann (40), im Bild links. Mann wird ab Januar 2017 mit seinem Knowhow die Spezialisten der Loba-Anwendungstechnik unterstützen.

Loba stellt Versiegelungs- und Pflegesysteme für Parkett-, Holz-, und Korkfußböden her. Fußbodenöle und -wachse, Produkte für die industrielle Anwendung sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte runden das Produktportfolio ab. Produziert wird ausschließlich am Firmensitz in Ditzingen bei Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.